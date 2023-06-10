Полюби себя таким: жители Ижевска рассказали о своем увлечении k-pop

Фото: people.com

С начала года в Ижевске в 5 раз увеличился спрос на всевозможную южнокорейскую атрибутику музыкальных групп. Дружелюбные фандомы (объединение поклонников одного направления – прим. ред.), многомиллионные просмотры трансляций концертов любимых групп, заказы коллекционных карточек и лайтстиков (концертный световой аксессуар – прим. ред.). Все это – лишь малая часть корейской k-pop (кейпоп) культуры, которая так полюбилась современной молодежи.

В чем причина популярности? Почему эти песни заставляют замирать сердца молодых ребят и даже взрослых, «Комсомолка» решил узнать у жителей Ижевска.

Что такое k-pop?

Stray Kids. Фото jj-jj.net

Вообще, это музыкальный жанр, который появился в Южной Корее. В нем сочетается западный электропоп, хип-хоп и танцевальная музыка. При подготовке к выступлениям ставится сложная хореография, а сами группы являются продюсерскими проектами.

Еще подростками ребята, которые хотят выйти на большую сцену, проходят строгий отбор. Потом их ждут репетиции почти по 12 часов в день, разделение на вокалистов, рэперов, танцоров и многое другое.

BTS. Фото infobae.com

Интересно то, что песни таких групп, как BTS (Битиэс), Stray kids (Стрейкидс), BlackPink (Блэкпинк) и других, знают люди за 30, 50 и даже 60 лет! Они состоят в фандомах, комментируют посты в соцсетях, смотрят дорамы (корейские сериалы – прим. ред.) и радуются камбэкам (возвращение – прим. ред.) любимых групп.

«Я узнала о k-pop благодаря своим детям, они давно начали слушать корейские песни, смотреть сериалы. Тогда я относилась к этому слишком скептически – мне не нравился внешний вид певцов, было очень непривычно смотреть на них после концертов наших российских звезд эстрады. Но потом просто приняла их, все-таки дети любят их, значит, надо как-то пытаться идти на уступки и начинать интересоваться тем, чем увлекаются твои дети», – поделилась Светлана Андреева, мама троих детей.

Ее дети начали увлекаться азиатской культурой еще в средней школе, а потом присоединилась сама Светлана – сейчас она так же «болеет» за выходы новых песен, обсуждает с дочкой жизни айдолов и их камбэки.

«Мне самой стало интересно. Когда начала смотреть внимательнее их клипы, то поняла, насколько же это колоссальный труд, и зауважала их как профессионалов. Но больше всего меня тронуло то,что у ребят очень богатая жизнь вне сцены – они занимаются благотворительностью, помогают нуждающимся», – рассказала она.

У Светланы даже есть свой биас (самый любимый участник группы – прим. ред.), и это Ким Тэ Хен из BTS. Любовь возникла после просмотра корейского сериала, где ее любимчик играл одну из главных ролей. Так и начала читать его биографию, узнала, что он основной участник бойз-бэнда, и понеслось!

Однако только песнями здесь не обходится – у детей на стенах комнаты развешаны плакаты, а на кухне стоят кружки с изображениями участников Stray Kids.

Они такие же, как и мы

Но за ярким цветом волос, необычной внешностью и жизнерадостными песнями скрывается и другая жизнь. Как многие люди, эти ребята сталкивались с переломными моментами, трудностями и даже депрессией. В их песнях звучат слова поддержки и напутствий.

Диане Гумировой тогда было 11 лет, когда она узнала о существовании k-pop. Школьный буллинг и унижения со стороны одноклассников серьезно уронили самооценку маленькой девочки. Тогда она открыла для себя корейское творчество, даже наткнулась на идентичные истории.

«Это и стало связующим звеном. Когда я слушала песни и смотрела их переводы, то делала акцент на тех словах, где говорилось о любви к себе. Это дорогого стоит. Меня мотивировали песни, для меня также было новшеством то, что такие люди с обложек с мировым именем тоже сталкивались с подобными ужасными вещами», – рассказала Диана.

Прошло уже семь лет, но она до сих пор состоит в фандоме. Ее первой любовью в корейской музыке стала группа BTS, позже появились Ateez (Эйтиз), P1harmony (Пи-ван-хармони), TXT (Ти-экс-ти), Enhypen (Энхайпен), Oneus (Ван-ас).

Для нее кей-поп комьюнити – место, где нет токсичных людей. Но если русские фанаты живут в других городах, то самые близкие люди находятся всегда рядом. Именно они и поддерживают Диану в ее увлечении.

Дали вторую жизнь

Плакаты у Софьи Шкляевой. Фото: предоставлено героиней

Воодушевляющей историей своего пути в фандоме корейских групп поделилась еще одна ижевчанка Софья Шкляева.

«Когда я смотрю на группы, то оцениваю характер участников, концепт, который передают через песни. Сейчас я заряжаюсь от них, наполняюсь уверенностью, потому что в каждой песне на тебя летит мощная порция мотивации», – говорит Софья.

Она уже не первый год наблюдает за соцсетями артистов. Вместе с мамой обсуждают камбэки, смотрят корейских ютуберов и, несмотря на их одинаковую внешность, ее родные могут отличить одного участника от другого.

В жизни Софы корейцы сыграли значительную роль – в биографии практически каждого она видела себя. Истории о тяжелом детстве располагают аудиторию и сближают ее с исполнителями. Истории о тяжелом детстве и переломных моментах сблизили ее с участниками группы.

Девушка даже набила татуировку со словом «stay;» (стей) – «останься». Но есть в этой маленькой работе незначительная деталь – точка с запятой, однако в ней заложен целый смысл: человек пережил глубокий депрессивный отрезок жизни, но, несмотря на трудности, не сдался.

Вот такая тату есть у Софьи Шкляевой. Фото: предоставлено героиней

Копирование – хобби

В Ижевске также есть и каверденсеры – ребята, которые ставят хореографию по клипам любимых исполнителей. Сейчас таких групп в городе более ста, и, скорее всего, со временем их станет только больше.

Чтобы попасть в команду, не обязательно быть крутым вокалистом и танцором – большинство участников той или иной группы пришли без этих навыков. Но некоторые придерживаются мнения, что танцевальная база все-таки нужна для понимания хореографических элементов.

Выступление NC-17. Фото: Алсу Шакирова

«В моем первом проекте мы не пели, а только беззвучно проговаривали слова, но и это нужно было максимально отрабатывать по мимике и эмоциям. Если с вокалом не срослось, то уметь танцевать надо. Но при этом многие команды готовы брать к себе начинающих танцоров, чтобы вместе учиться и развиваться», – рассказала танцовщица Алсу из NC-17.

За несложными танцами стоят многочасовые тренировки в зале, когда приходится по несколько десятков раз прогонять одну и ту же часть, «чистить» ее, закреплять. Для этого нужно быть супертерпеливым и по-хорошему упрямым человеком. Но весь процесс девочек только заряжает – они хотят вывести k-pop в более широкий формат. Девочек приглашают выступать на студенческие вечеринки, дни рождения и даже свадьбы, хотя, казалось бы, к корейской культуре это никак не относится.

Огромную часть визуала составляют костюмы и детали. Чаще всего та одежда, которую можно увидеть в итоговом клипе, – сборная солянка из гардероба участников, доработанная различными аксессуарами. Иногда девочки садятся и шьют костюмы сами. Занятие долгое, кропотливое, но оно того стоит.

Весь этот процесс, начиная от создания коллектива, пошива костюмов до профессиональных съемок клипов и выступлений на фестивалях, может затянуться на месяцы, но главное то, что проделанную работу коллективов ценят и они получают огромную отдачу от зрителей, подписчиков и близких.

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