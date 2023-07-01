Гороскоп на неделю: с 3 по 9 июля Близнецам стоит проявлять терпение к родным и близким, а Девам быть осторожнее с тратами

Время следовать за мечтой Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Не стоит надеяться на улучшение ситуации. Ваша мотивация на успех может быть подвергнута критике со стороны близких людей. Не поддавайтесь на провокации. Только упорный труд поможет вам.

Телец

Страх грядущего неизбежен, хоть события обещают быть благоприятным для вас. Доверьтесь внутреннему голосу. Удача на вашей стороне, а энергии внутри вас достаточно, чтобы добиться своего.

Близнецы

Вам не удастся избежать конфликтных ситуаций. Проявите терпение по отношению к родным. Только так вы сможете переломить ход событий.

Рак

Нет причин пытаться казаться удобным для всех. Отказ от своих интересов может иметь для вас серьезные последствия. Звезды советуют вам не давать себя в обиду.

Лев

Для вас эта неделя будет связана с общением в кругу семьи. Вы исполнены творческой энергии, но не забывайте о своем долге. Жизнь непременно напомнит вам о ряде важных обязательств.

Дева

Стоит сохранять спокойствие и трезвый ум, даже когда обстановка вокруг вас меняется. Обратите внимание на свои финансовые дела. Будьте более осторожны при расходовании денег. При их получении отложите часть на черный день.

Весы

Будущее станет для вас шансом укрепить отношения. Уделите время и подарите необходимую заботу и поддержку своим детям. Гармония в отношениях подарит вам долгожданный покой.

Скорпион

Не забывайте о своем ментальном здоровье. Вселенная толкает вас к духовному перерождению. Пришла пора отбросить сомнения и устремиться к глубокому самопознанию.

Стрелец

Эта неделя станет благоприятной для решения всех деловых вопросов. Удача в материальном плане и открытие новых возможностей для развития ждут вас. Будьте готовы принять вызов.

Козерог

Нужно обратить особое внимание на общение с другими людьми. Будьте терпеливы и сострадательны, стремитесь к дипломатии и сотрудничеству. Примите свою судьбу. Взаимопонимание и поддержка окружающих помогут вам достичь успеха во всех сферах.

Водолей

Пришла пора для самоанализа. Настало время как следует поразмыслить о своем настоящем. Будьте готовы выйти из зоны комфорта. Это даст вам шанс реализовать свой потенциал.

Рыбы

Вы будете подвержены эмоциональным колебаниям. Наберитесь терпения и постарайтесь не погружаться в излишние сомнения. Отличный момент, чтобы заняться релаксацией. Забота о своем физическом и эмоциональном благополучии позволит вам восстановить баланс и гармонию.

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