Гороскоп на неделю: с 31 июля по 6 августа Близнецам не стоит сорить деньгами, а Ракам – отказываться от семейного счастья

Время глобальных перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Для вас мир щедр на особые подарки. Будущее открывает вам двери в свет. Далекое путешествие и хороший отдых порадуют вас. Но будьте осторожны. Случайный попутчик может привести вас к беде.

Телец

Вселенная советует вам изменить намеченные планы. Сейчас лучше всего не пытаться лишний раз выделяться. Слейтесь с толпой и внимательно следите за своими словами. Они могут навредить вашей репутации.

Близнецы

Любые действия имеют последствия. Желание легкой прибыли может надолго отпугнуть от вас финансовый поток. Старайтесь на этой неделе излишне не сорить деньгами.

Рак

Любовь и семья – это прекрасно. Пожалуйста, не отказывайтесь от них ради работы. Ищите баланс. Ваша жизнь должна играть разными цветами, только так вы откроете для себя всю красоту и радость этого мира.

Лев

Ваша преданность делу откроет многим глаза на вас как на специалиста. Пришла пора сиять на Олимпе. Откройте свои глаза. Жизнь прекрасна.

Дева

Чтобы обрести себя, вам придется пожертвовать чем-то важным для других. Решение придет к вам не сразу. Но Вселенная и не советует вам торопиться. Прежде чем что-либо делать, задайте вопрос, а нужно ли вам это.

Весы

Вам удастся познать мудрость, которая заключается в обычных вещах. Правда в простоте. Не стоит усложнять жизнь витиеватыми узорами. Откройте свою душу, и Вселенная подарит вам удачу.

Скорпион

Ваши фантазии могут легко воплотиться в жизнь. Главное для вас – просто поверить в них. Да, возможно вам придется сэкономить немного средств на сиюминутных покупках, но поверьте, это того стоит.

Стрелец

Прошлое напомнит о себе в самый неподходящий момент. Общение с родными поможет вам справиться с любой стрессовой ситуацией. Даже если вам кажется, что все может пойти не так, не беспокойтесь. Все будет так, как надо.

Козерог

Вы сможете обрести свободу. Но только в своей голове. Внешние факторы могут серьезно влиять на вас. Звезды советуют вам прислушаться к своему сердцу. Оно не обманет вас.

Водолей

Спастись от собственных мыслей будет непросто. Прислушайтесь к себе. Глубоко в душе выход уже найден. Кто-то мешает вам. Возможно, пришла пора вычеркнуть из жизни лишних людей?

Рыбы

Ваше внутреннее состояние может серьезно отразиться на вашей работе. Постарайтесь вовремя выплескивать накопившиеся эмоции. Отдайтесь творчеству. Так вы сумеете сохранить душевное равновесие.

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