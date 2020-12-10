Утро в Ижевске: коррупционные дела, педофил-форточник и поборы в детсаду

Холодно в Ижевске. Фото: архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 декабря, четверг. Сегодня ожидается переменная облачность, днем до -12°С, без снега. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Новый тренер хоккейной «Ижстали» рассказал о задачах для команды
- Турнир по хоккею на валенках пройдет в Ижевске
- Виртуальный концертный зал открыли в музее Петра Чайковского в Удмуртии
- Жуткое фото: машина вылетела на обочину и перевернулась в Удмуртии
- Театр из Удмуртии представит спектакль на Всероссийском театральном фестивале
- Книга о Бурановских бабушках появилась в библиотеках Удмуртии
- Новый бассейн откроют в школе №78 в Ижевске
- Консультационный центр в Удмуртии начнет вести удаленное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями
- Известная маленькая фотомодель и участница ТВ шоу приехала в Ижевск в рамках инклюзивного проекта
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Дела о коррупции
Максим Козлов, полковник юстиции
Фото: Амир Закиров
Ежегодно на взяточничестве и казнокрадстве в России ловят полицейских, чиновников, руководителей предприятий. Удмуртия – не исключение. Подробнее о том, какие дела расследовались в нашем регионе рассказал полковник юстиции, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, Максим Козлов.
Поборы в детсаду
Фото: pixabay.com
В одном из детских садов Удмуртии выявили незаконные поборы. Родители направили жалобу в прокуратуру
Педофил-форточник
Фото: pixabay.com
Пьяный мужчина влез в квартиру первого этажа через окно. В квартире находилась девочка, в отношении которой мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера. А потом так же через окно скрылся с места преступление. Подсудимый вину не признал и заявил, что ребенок его оговаривает.
Хорошего дня, будьте здоровы!