Утро в Ижевске: коррупционные дела, педофил-форточник и поборы в детсаду

Холодно в Ижевске. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 декабря, четверг. Сегодня ожидается переменная облачность, днем до -12°С, без снега. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Новый тренер хоккейной «Ижстали» рассказал о задачах для команды

- Турнир по хоккею на валенках пройдет в Ижевске

- Виртуальный концертный зал открыли в музее Петра Чайковского в Удмуртии

- Жуткое фото: машина вылетела на обочину и перевернулась в Удмуртии

- Театр из Удмуртии представит спектакль на Всероссийском театральном фестивале

- Книга о Бурановских бабушках появилась в библиотеках Удмуртии

- Новый бассейн откроют в школе №78 в Ижевске

- Консультационный центр в Удмуртии начнет вести удаленное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями

- Известная маленькая фотомодель и участница ТВ шоу приехала в Ижевск в рамках инклюзивного проекта

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Дела о коррупции

Максим Козлов, полковник юстиции Фото: Амир Закиров

Ежегодно на взяточничестве и казнокрадстве в России ловят полицейских, чиновников, руководителей предприятий. Удмуртия – не исключение. Подробнее о том, какие дела расследовались в нашем регионе рассказал полковник юстиции, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, Максим Козлов.

Поборы в детсаду

Фото: pixabay.com

В одном из детских садов Удмуртии выявили незаконные поборы. Родители направили жалобу в прокуратуру

Педофил-форточник

Фото: pixabay.com

Пьяный мужчина влез в квартиру первого этажа через окно. В квартире находилась девочка, в отношении которой мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера. А потом так же через окно скрылся с места преступление. Подсудимый вину не признал и заявил, что ребенок его оговаривает.

Хорошего дня, будьте здоровы!