Последние новости Ижевска на утро 6 октября: новый глава Удмуртии и его собранный вещмешок для частичной мобилизации

Ижевск
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 октября, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая и облачная погода, не забывайте зонты.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Новый председатель Госсовета
Владимир Невоструев
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
5 октября в столице Удмуртии прошла первая сессия Государственного совета республики седьмого созыва, где избрали нового председателя. Им вновь стал Владимир Невоструев.
Новый глава Удмуртии
Фото: @udmurt_gov
5 октября 2022 года Александр Бречалов официально вступил в должность главы Удмуртии.
Кстати, во время церемонии вступления в должность Бречалов высказался о брони для государственных служащих во время частичной мобилизации и упомянул свой вещмешок.
Подробности преступлений Казанцева
Артем Казанцев, устроивший стрельбу в школе № 88 Ижевска
Фото: Архив КП
В Верховном суде Удмуртии объяснили почему, совершившего стрельбу в школе № 88 Ижевска Артема Казанцева не отправили на принудительное лечение после его преступлений в 2008 году.
Психологическая помощь
После трагедии, произошедшей 26 сентября в Ижевске, психологическую помощь получили около тысячи человек. У большинства из них наблюдались депрессивные расстройства.
Украла деньги из фонда капремонта
Мошеннице грозит срок до 2 лет
Фото: Архив КП
35-летнюю жительницу Можги обвинили в краже более 200 тысяч рублей из фонда капитального ремонта одного из ТСЖ города.
Хорошего дня!
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