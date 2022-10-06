Последние новости Ижевска на утро 6 октября: новый глава Удмуртии и его собранный вещмешок для частичной мобилизации

Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 октября, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая и облачная погода, не забывайте зонты.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Новый председатель Госсовета

Владимир Невоструев Фото: Сергей ГРАЧЕВ

5 октября в столице Удмуртии прошла первая сессия Государственного совета республики седьмого созыва, где избрали нового председателя. Им вновь стал Владимир Невоструев.

Новый глава Удмуртии

Фото: @udmurt_gov

5 октября 2022 года Александр Бречалов официально вступил в должность главы Удмуртии.

Кстати, во время церемонии вступления в должность Бречалов высказался о брони для государственных служащих во время частичной мобилизации и упомянул свой вещмешок.

Подробности преступлений Казанцева

Артем Казанцев, устроивший стрельбу в школе № 88 Ижевска Фото: Архив КП

В Верховном суде Удмуртии объяснили почему, совершившего стрельбу в школе № 88 Ижевска Артема Казанцева не отправили на принудительное лечение после его преступлений в 2008 году.

Психологическая помощь

После трагедии, произошедшей 26 сентября в Ижевске, психологическую помощь получили около тысячи человек. У большинства из них наблюдались депрессивные расстройства.

Украла деньги из фонда капремонта

Мошеннице грозит срок до 2 лет Фото: Архив КП

35-летнюю жительницу Можги обвинили в краже более 200 тысяч рублей из фонда капитального ремонта одного из ТСЖ города.

Хорошего дня!

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