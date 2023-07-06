Главные новости Ижевска на утро 6 июля: опровержение слухов о закрытии больницы, Загитова с тяпкой и новая мечеть

Ижевск Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 июля, четверг. По прогнозам синоптиков, нас ждет жаркая погода с температурой до +31°С.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Загитова с тяпкой

Фото: соцсети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в родном Ижевске не только отдыхает, но и помогает родным с грядками. Девушка на деле доказала поклонникам, что прекрасно знает, что такое тяпка, и как ей нужно пользоваться.

Опровержение слухов

Фото: Мария Бакланова

В городских чатах Ижевска появилась информация о закрытии детского инфекционного отделения в ГБ №3. «Комсомолка» обратилась в Минздрав Удмуртии с запросом, действительно ли планируется закрытие инфекционного отделения в ГБ №3 и куда теперь будут направлять маленьких пациентов?

Новая мечеть?

Будущая мечеть. Фото: debate.izh.ru

На улице Песочной в Ижевске может появиться еще одна мечеть «Хамид-250». Пока идут общественные обсуждения о разрешении на использование земельного участка для строительства.

Клещи и народные средства

Фото: Мария Бакланова

На прогулке в лесу, который иногда просто кишит клещами, важно обрабатывать одежду специальными составами. Но многие не спешат брызгаться химией и предпочитают спасаться от кровососов народными средствами. «Комсомолка» проверяет, работают ли они в реальной жизни?

Модные словечки прошлого

Фото: thevoicemag.ru

«Комсомолка» решила поностальгировать: спросили у ижевчан, какие словечки были в ходу у тех, кто рос и взрослел в 60-90-е годы. Вот что получилось – рассказываем, что такое лавэ, чикса, мочалка, бурда и харэ.

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