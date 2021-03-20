Итоги недели в Ижевске: освобождение Соловьева, супер-подарок для отца-одиночки с 4 детьми, обрушение крыши

Ижевск Фото: Эдуард КАРИПОВ

На календаре суббота, 20 марта. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Солдата и рабочего вновь установили на крышу Русского драмтеатра в Ижевске

- Фестиваль циркового искусства в Ижевске перенесли на 2022 год из-за коронавируса

- Литым асфальтом по ночам заливают в Ижевске аварийные ямы

- В Удмуртии упала водонапорная башня

- Инструктор по личной безопасности из Ижевска принял участие в шоу «Бородина против Бузовой»

- «Бабушки из Бураново» на благотворительном концерте «НаРавных» в Ижевске выйдут на одну сцену вместе с незрячей девочкой

- Всемирный бренд спортивной одежды использует подследники, произведенные в Ижевске

- Однокомнатная квартира-гигант в Ижевске выставлена на продажу за 26,9 млн

- Жительница Удмуртии участвует в телешоу «Ты супер! 60+»

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Освобождение Соловьева

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев Фото: Сергей ГРАЧЕВ

18 марта суд освободил экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, который был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей за взяточничество.

«В принципе я ожидала, что это произойдет, потому что он в очень плохом состоянии. Не знаю, сколько ему еще осталось, но я так понимаю, в СИЗО состояние постоянно проверяется, обследуется. Поэтому я так и думала, что отпустят его умирать домой», - заявила старшая дочь экс-главы Евгения Сирик.

Дом в подарок для отца-одиночки с 4 детьми

Семья Кости не может поверить своему счастью

В декабре 2020 года мы рассказывали вам о семье 36-летнего Кости, который живет в деревне Постол. В доме, где нет воды и газа, ветер задувает из старого пола и щелей в окнах вместе с Константином жили его четверо сыновей. Дети спали, укутавшись в шубы.

И вот теперь у Константина есть свой большой и теплый дом. Рассказываем об этом подробнее.

Год с коронавирусом

Фото: Амир Закиров

Год назад в Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.

«Комсомолка» вспоминает, как тогда это повлияла на нашу жизнь.

Обрушение крыши

46 жильцов эвакуировали в школу №51 Фото: Амир Закиров

В ночь с 16 на 17 марта у дома №84 в поселке Машиностроителей обрушилась крыша.

46 жильцов были эвакуированы. Рассказываем, как это было.