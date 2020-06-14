Коронавирус в Ижевске, последние новости на 14 июня 2020 года: 20 новых случаев заражения и 2 выздоровевших

На утро 14 июня было выявлено 20 случаев новой коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 4 жителей Алнашского района, 3 жителей Можги, 2 жителей Сарапула, по одному случаю в Завьяловском и Малопургинском, Сарапульском, Игринском районах.

2 человека выздоровели сегодня, всего выздоровели 535 человек. К сожалению, в Удмуртии от коронавируса скончались 21 человек.

Что еще произошло:

- За последние сутки в лабораториях Удмуртии исследовано 2042 пробы на коронавирусную инфекцию.

- Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.

- Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса. «Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено», - сказал специалист.

- Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что масочный режим необходимо соблюдать при ослаблении ограничительных мер и не только людям из группы риска.

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