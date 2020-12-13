Погода в Ижевске: снег и похолодание к выходным

В Ижевске похолодает. Фото: архив редакции

По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю.

В понедельник, 14 декабря, в Ижевске ожидается облачная погода. Температура воздуха составит −11°С…−12°С.

Во вторник, 15 декабря, чуть похолодает – днем до -14°С. Осадков, по данным ЯндексПогоды, не ожидается.

16 декабря пройдет небольшой снег, температура будет -7°С…-8°С.

В четверг, 17 декабря синоптики обещают пасмурную погоду со снегом. Днем будет всего -6°С.

В пятницу характер погоды не поменяется: пасмурно со снегом. К вечеру начнется похолодание до -11°С.

В субботу, 19 декабря, похолодание продолжится – температура опустится еще на 1 градус, до -12°С. Пройдет небольшой снег.

В воскресенье выглянет солнце. На столбике термометра по прогнозам вечером уже будет -16°С…-18°С.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Более десятка участников прислали видео для конкурса «Карапузы, на старт!»

- Ижевчанин стал экспертом на лобном месте «Дома 2»