ДТП с 7 машинами, насмерть сбитая автобусом пенсионерка: обзор ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus

Традиционно каждое воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Ижевске и Удмуртии. Эта неделя не обошлась без смертельных случаев.

Перебегала дорогу и погибла

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

7 декабря в Воткинске 71-летний водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил 79-летнюю женщину. По предварительным данным, женщина перебегала дорогу – хотя совсем рядом был пешеходный переход.

Вылетела на обочину и перевернулась

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

8 декабря в Игринском районе Удмуртии 52-летняя женщина-водитель на авто «Опель-Астра» не справилась с управлением, вылетела на обочину и перевернулась. Женщину увезли в больницу.

ДТП с 7 машинами

Фото: ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus

9 декабря, около здания администрации Ижевска произошло ДТП с 7 машинами. 42-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал по переулку Северный в сторону улицы Пушкинской. Он не справился с управлением, из-за чего и столкнулись сразу семь машин на оживленной улице в час пик.

Перебегала дорогу на красный свет

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

10 декабря на улице 10 лет Октября в Ижевске «Лада-Гранта» сбила 19-летнюю девушку, которая перебегала дорогу на красный свет.

Пьяный водитель

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

10 декабря на улице Ленина в Ижевске столкнулись три автомобиля - «Фольксваген-Поло», «Киа» и «Дэу Нексия». 42-летний водитель «Фольксвагена», который по предварительным данным и стал виновником ДТП, был пьян.