Какао, плед и дождь за окном: подборка 7 книг, которые жители Ижевска могут прочесть осенью

Осенью хочется уюта и тепла Фото: Архив КП

Осенними вечерами всем нам хочется расслабиться и провести время за хорошей историей. Вспомнить детство, пощекотать себе нервы или же просто расслабиться. «Комсомолка» решила помочь жителям Ижевска найти литературу для осеннего вечера.

Мы подготовили для вас подборку книг, пропитанных осенним настроением, легкой грустью и мистикой. В подборке есть истории для всех возрастов.

«Ночь в тоскливом октябре» Роджер Желязны (16+)

Роджер Желязны, «Ночь в тоскливом октябре»

Другое название этого произведения – «Ночь в одиноком октябре». Мастер художественного слова Роджер Желязны, автор классического цикла «Хроники Амбера», написал произведение, посвященное туманному и мистическому Лондону конца XIX века.

Под покровом октябрьских ночей в книге разворачивается настоящая игра разума. Известные герои своего времени вышли на авансцену, скрывая собственные лица, чтобы изменить мир под себя.

Этот роман подойдет любителям классического фэнтези и детективов. Атмосфера холодного Лондона настроит на легкую грусть и желание перемен в «Великой игре».

Найти в библиотеках это произведение будет непросто, но книга встречается в книжных магазинах. А старые издания можно отыскать в букинистических лавках.

«Disney. Волшебная кулинарная книга» Тибо Вилланова (12+)

Тибо Вилланова, «Disney. Волшебная кулинарная книга»

Уютный осенний вечер может вдохновить на кулинарные подвиги. Чтобы наполнить жизнь волшебством, великолепная Тибо Вилланова, автор тематических кулинарных книг по известным вселенным, решила порадовать всех любителей волшебного мира Диснея.

Под красочной обложкой скрываются 40 рецептов, связанных с самыми известными персонажами и фильмами студий «Дисней» и «Пиксар». От супа «по рецепту матушки Готель» – до «шотландских молочных булочек».

Это, скорее, подарочная кулинарная книга для ценителей мультфильмов Диснея. Ее приятно рассматривать благодаря красивым фотографиям, напечатанным на качественной бумаге.

В интернете есть электронные версии похожих книг. А вот оригинал издания можно найти в книжных магазинах не меньше чем за 1300 рублей ввиду его коллекционной ценности. Однако если у вас есть друзья, которые, как и вы, любят Диснея, то вы можете завести эту книгу в общей коллекции.

«В конце ноября» Туве Янссон (6+)

Туве Янссон, «В конце ноября»

Среди произведений автора знаменитых историй о муми-троллях есть чудесная осенняя сказка, которая надолго запомнится и детям, и взрослым.

Рассказ повествует о ноябрьских днях и персонаже-путешественнике Снусмумрике, который снова отправился в путь. Но в этот раз его приключение станет не совсем таким, как обычно.

Произведение понравится людям всех возрастов, желающим окунуться в теплую осень, наполненную домашним уютом и разговорами в кругу семьи.

Добрую сказку можно найти и в электронных, и в аудиоверсиях. Сборники книг писательницы есть также в библиотеках и эконом-магазинах от 150 до 200 рублей. Также можно найти в продаже коллекционные издания от 1000 рублей.

«Призрак оперы» Гастон Леру (16+)

Гастон Леру: «Призрак оперы»

Классическая история красавицы и чудовища стала мрачной драмой в декорациях Парижского оперного театра.

Любовь и ревность, несчастные случаи, похищения и дуэли. Тонкие переплетения реального мира и иллюзий – все это знаменитый классический роман Гастона Леру. Ноты одиночества и печали Призрака, красота сцены и яркость празднеств переплетаются в этой истории и наводят на мысли о столь же красивой и яркой, но такой печальной осени.

Произведение подойдет для любителей мрачной романтики, душевных переживаний и историй с трагическим концом.

Его можно найти в разных изданиях не только на полках книжных магазинов, но еще и в библиотеках и букинистических лавках. А также в электронных вариантах и даже в аудиоверсии.

«Коралина» Нил Гейман (12+)

Нил Гейман, «Коралина»

Одно из самых известных произведений мрачного фантаста. История взросления, поиска себя, борьбы с неизвестным.

Коралина – девочка, которая могла бы стать новой Алисой, но все пошло по-другому. Параллельный мир, Другой папа и Другая мама, которые кажутся такими добрыми и понимающими, желающими счастья своему ребенку. Которые так хотят, чтобы девочка осталась с ними. Но история пошла по более мрачному и мистическому сценарию.

Это произведение подойдет для любителей загадочных и паранормальных историй.

Книгу можно легко найти в бесплатных электронных версиях и в аудиоформатах. Если же вы приверженец бумажной книги, то «Коралину» можно встретить на полках библиотек, в букинистических лавках, на досках частных объявлений за символическую плату или шоколадку, а также в книжных магазинах.

«Темные аллеи» Иван Бунин (16+)

Иван Бунин, «Темные аллеи»

Сам автор считал это произведение своим лучшим творением. Это классика русской литературы, которая раскрывает перед читателями всю красоту и противоречивость любви. Показывая ее как роковой и жестокой, так и светлой, всепобеждающей.

Истории, спрятанные на страницах «Темных аллей», не оставят никого равнодушным. Чувственность этого произведения наполнит сердце читателей теплой тоской по прошлому и ушедшему.

Произведение понравится ценителям классической русской литературы.

Его можно найти в библиотеках и на полках книжных магазинов в разных изданиях. Также оно часто встречается в букинистических лавках и есть в открытом доступе в интернете.

«Сказки старого Вильнюса» Макс Фрай (18+)

Макс Фрай, «Сказки старого Вильнюса»

Это истории про повседневные заботы, которые окружают нас ежедневно. А еще немного про магию. Бытовую, почти незаметную для глаз вечно спешащих людей. С ней сталкиваются все. Просто очень часто все невероятные события списываются на простые совпадения и случайности.

Путешествуя по страницам произведения и погружаясь в атмосферу старого города, можно многое переосмыслить, найти ответы на волнующие вопросы и увидеть самого себя настоящим.

Сказки разбиты на несколько книг, а каждая из них поделена на множество маленьких очерков, которые часто встречаются в интернете. С ними можно ознакомиться перед покупкой полного сборника.

Они понравятся тем, кто любит творчество писателя, и тем, кто ищет уютное и легкое чтение, которое не только развлечет, но и позволит взглянуть на привычные вещи под другим углом.

У «Сказок старого Вильнюса» существует множество изданий, часть из которых реально найти в букинистических лавках и на сервисах с объявлениями. Кстати, часто встречаются объявления о продаже полной коллекции в одни руки. В крупных книжных магазинах можно приобрести подарочные издания.

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