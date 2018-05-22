Утро в Ижевске: гидравлические испытания, мойка улиц шампунем и продление периода детства до 30 лет

22 Май 07:03 2018-05-22T08:19:43+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 22 мая, вторник. Сегодня в городе будет солнечно и тепло. Уже к обеду воздух прогреется до +21 градуса и будет держаться на этой отметке до самого вечера. Порывы северо-западного ветра достигнут 10 м/с.

Желаем хорошего дня, а пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Ижевске центральные улицы помоют шампунем «Торнадо» (подробнее)

- Авиация завершила работу в удмуртском селе Пугачево, где происходили взрывы (подробнее)

- Игорь Стыценко подтвердил статус самого богатого депутата Гордумы Ижевска (подробнее)

- В Ижевске стартовал 4 и 5 этап гидравлических испытаний (подробнее)

- В отношении бывшего генерального директора «Ижевских электрических сетей» возбуждено уголовное дело (подробнее)

Далее с подробностями

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Фото: Архив

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Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин: «Хочу показать, на что я еще способен, и только потом уходить из спорта»

Фото: Архив

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