Итоги недели: проект благоустройства Центральной площади, ЧП в в лагере «Волна» и модернизация уличного освещения в Ижевске

14 Июль 12:01 2018-07-14T12:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Новости одной строкой:

- 5 километров водопровода капитально отремонтируют в Ижевске (подробнее)

- Антимонопольщики Удмуртии проверят факт строительства фан-зоны в Ижевске (подробнее)

- В Ижевске модернизируют уличное освещение (подробнее)

- «Мгновенная карма»: В Ижевске мужчина попытался украсть люк, но упал в яму (подробнее)

- Штраф грозит ижевчанам, которые не пускают газовиков в квартиры для диагностики оборудования (подробнее)

- Проект благоустройства Центральной площади Ижевска представят 19 июля (подробнее)

- В Удмуртии девушка придумала изнасилование, чтобы помириться с другом (подробнее)

- «Ничего не изменилось»: глава Удмуртии раскритиковал ижевский пляж (подробнее)

- В Ижевске будут судить водителя «Инфинити», который насмерть сбил 16-летнего подростка на Карла Маркса (подробнее)

Далее с подробностями:

Поступление в ВУЗ 2018: сколько бюджетных мест в университетах Ижевска и во сколько обойдется платное обучение

Фото: архив КП

Приемная кампания – 2018 в самом разгаре. Когда нужно подавать документы в университет, сколько бюджетных мест будет в вузах республики в новом учебному году и в какую сумму обойдется обучение на платной основе, разбиралась «Комсомолка». (Подробнее)

Альтернатива повышению пенсионного возраста: как политические партии Удмуртии относятся к новой реформе

Фото: Сергей Грачев

Бурные обсуждения грядущей пенсионной реформы продолжаются. Повышение возраста для выхода на пенсию (до 65 лет у мужчин к 2028 году и до 63 лет у женщин к 2034 году) не устраивает не только простых граждан. Как различные политические силы реагируют на данные обсуждения? (Подробнее)

ЧП в лагере под Ижевском. «Волне» грозит судебное разбирательство

Фото: Алена Селезнева

В начале июля в лагере «Волна» под Ижевском заболели дети. По официальным данным, за медицинской помощью обратились 7 малышей, которые жаловались на боли в животе. У одного из них подтвердился диагноз - норовирусная инфекция. Позже тот же вирус при проверке нашли в столовой. (Подробнее)

«Я мечтаю создать свой сорт» Житель Дебесского района Удмуртии вырастил более 80 видов винограда

Фото: авторов

На первый взгляд участок Александра Куклина из деревни Сюрногурт выглядит самым обычным – вот теплицы с помидорами и огурцами, вот грядки с клубникой, вот яблони… Но рядом с привычными овощами и ягодами соседствует диковинка – настоящие виноградные лозы. Житель Дебесского района выращивает ягоды более 10 лет – в коллекции садовода более 80 видов. Как появилось необычное увлечение и какой сорт подойдет для Удмуртии, выяснила «Комсомолка». (Подробнее)

Что делать ижевчанам, если по двору «гоняют» машины и могут ли велосипедисты ездить по тротуарам?

Архив «КП» в Ижевске

На радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM) (12+) продолжается серия прямых линий с УГИБДД МВД по Удмуртии. Напомним, что представитель ведомства дважды в месяц отвечает на вопросы горожан, касающиеся дорог и организации дорожного движения в городе. Недавно в прямом эфире побывал начальник первого отделения Управления Вениамин Вычужанин. (Подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».