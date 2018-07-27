2018-07-27T15:11:23+03:00
Общество

В Удмуртии начали формировать список дорог, которые отремонтируют в 2019 году

«Самые разбитые» участки приведут в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
Диана ФИЛИМОНОВА
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26 июля общественники Можги и представили местной администрации обошли проблемные дорожные участки26 июля общественники Можги и представили местной администрации обошли проблемные дорожные участкиФото: Архив КП
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В Удмуртии началось формирование списка дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году процесс ускорили: раньше перечень составляли осенью, уже после проведения ремонтов.

Негативный опыт

- В июле приступаем к работе, потому что есть у нас уже опыт прошлых лет: если приступать к такой работе осенью, когда уже работы закончили, то, как правило, не успевают подготовить дороги, необходимые документы подготовить, необходимые паспорта подготовить, необходимые списки, все это нужно измерить, - комментирует председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

В этом году Можга не получила финансирования от республики на ремонт дорог. Местные власти смогли выделить только 2,5 млн рублей на ямочный ремонт Фото: Архив КП

В этом году Можга не получила финансирования от республики на ремонт дорог. Местные власти смогли выделить только 2,5 млн рублей на ямочный ремонтФото: Архив КП

Кроме того, приступая к формированию списков поздней осенью, как это было ранее, дорожники не могли в полной мере осмотреть дороги, тротуары и подъезды и понять масштаб работ, так как к тому времени они могли быть скрыты под снегом.

- Речь идет не только о том, чтобы определиться с адресным списком – важно понять, что нужно гражданам на каждой отдельной улице помимо ремонта проезжей части – где потребуется строительство тротуаров, устройство покрытия на съездах и заездных карманах, асфальтирование парковочных мест у социальных объектов, занижение бортовых и так далее. И спросить об этом мы должны самих жителей, - комментирует, координатор проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии Михаил Хренов.

Мнение общества

При формировании списков учитывается мнение жителей, а также замечания ГИБДД и общественных организаций: «Автомобильной Удмуртии», «Автомобилистов Удмуртии» и «Общероссийского народного фронта».

Так, в Можге, для того, чтобы составить список проблемных участков, активисты «Автомобильной Удмуртии» провели опрос местных жителей, по результатам которого было выбрано более сотни участков, нуждающихся в ремонте. Некоторые 25 из них отремонтируют уже в 2019 году.

В Ижевске работа началась еще раньше – 20 и 21 июня.

В 2019 году на ремонт дорог в Можге в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет выделено около 50 млн рублей, этого хватит на ремонт примерно 7 км дорог Фото: Архив КП

В 2019 году на ремонт дорог в Можге в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет выделено около 50 млн рублей, этого хватит на ремонт примерно 7 км дорогФото: Архив КП

- Сейчас активисты объезжают эти дороги и делают замечания, где нужно, сделать примыкание, расширение, уширение, остановочные комплексы – мы стараемся заранее, чтобы у нас все готово было, чтобы потом не приходить повторно к этому при ремонте, - комментирует Борис Ломаев.

ВРЕЗ В этом году в рамках проекта проходит ремонт 63 объектов общей протяженностью 114 км, из ни 43 участка расположены в Ижевске, 8 – в Камбарке, 12 – на региональных трассах. Стоимость работ – почти 1,5 млрд рублей.

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