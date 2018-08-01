Стрелковый клуб, квест-смена и конный лагерь: чем ижевчанам занять ребенка в августе?

1 Авг. 17:39 2018-08-01T17:45:34+03:00

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Настольные игры

Фото: pixabay.com

Семейный стрелковый клуб «Цель 18» предлагает оторвать ребенка от гаджетов и увлечь интересными настольными играми. Каждый день здесь собираются дети разных возрастов и играют в «Свинтуса», «Находку для шпиона», «Мафию» и другие «настолки». Играя, дети развивают коммуникабельность, способность слушать и слышать собеседников.

Для кого: для детей от 7 лет

Питание: нет

Когда: ежедневно, 10:00-14:00

Где: стрелковый клуб «Цель 18» (ТЦ «Алые паруса», ул. Кирова, 142)

Телефон: 568-580, 8 (919) 916-85-80

Цена: 100 рублей в день

Академия паркура

Фото: vk.com/lager_v_izhevske

В программу двухнедельной смены входят тренировки по акробатике, паркуру, ЛФК или силовые, растяжка, плавание в бассейне, а также множество развлечений - батутный центр, лазертаг, скалодром, стрелковый клуб и другие. Дети научатся подтягиваться и отжиматься, выполнять силовые упражнения и упражнения на координацию, станут более гибкими и разучат красивые и эффектные трюки. В конце смены каждый из участников покажет, чему научился и какие связки придумал.

Для кого: для детей 8-16 лет

Питание: трехразовое

Когда: по будням, 8:30-17:00 (13-24 августа)

Где: Школа паркура (ул. Кирова, 142)

Телефон: 8 (982) 816-40-50

Цена: 9900 рублей

Творческий лагерь

Фото: архив редакции

В этом лагере совмещается полезные курсы с веселыми развлечениями. В программе творческие мастер-классы, уроки современных танцев, английский язык, кулинарная мастерская, спортивные состязания, а также увлекательные экскурсии по музеям города, посещение зоопарка и боулинга, вечеринки, интеллектуальные игры и посещение бассейна. С детьми работают опытные вожатые и профессиональные педагоги.

Для кого: для детей 4,5-11 лет

Питание: трехразовое

Когда: по будням, 08:00-17:00 (до конца августа)

Где: Летний творческий лагерь (ул. Пушкинская, 185)

Запись: по телефону 8 (950) 837-34-95, 8 (950) 837-34-59

Цена: полный день - 800 рублей, неполный день (08:00-13:00) - 500 рублей; абонементы - от 5000 рублей (полный день), от 2500 рублей (неполный день)

Стрельба из лука и арбалета

Фото: vk.com/cel_18

Здесь детей научат стрелять из спортивных луков, рекурсивных арбалетов, пневматических винтовок и пистолетов, а также помогут укрепить мышечный корсет, развить координацию, глазомер, поправить осанку и научат дисциплине - она очень важна при работе с оружием. Записаться в клуб необходимо за день до посещения.

Для кого: для детей от 6 лет

Питание: нет

Когда: понедельник-пятница, 10:00-21:00 (стрелять можно не более 2 часов в день)

Где: семейный стрелковый клуб «Цель 18» (ТЦ «Алые паруса», ул. Кирова, 142)

Телефон: 568-580, 8 (919) 916-85-80

Цена: 4500 рублей за 30 дней

Летняя «Станция спортивная»

Клуб нового поколения «Станция» приглашает ребят на спортивные игры, интеллектуальные поединки, мастер-классы, познавательные конкурсы и многое другое. Игры, которые проводят педагоги «Станции», помогут детям почувствовать себя организаторами и лидерами, а также развить творческие навыки.

Для кого: для детей от 6 лет

Питание: нет

Когда: понедельник-пятница, 16:00-20:00 (до 31 августа)

Где: клуб нового поколения «Станция» (ул. Тимирязева, 3)

Телефон: 73-80-33

Бесплатно

Конный клуб

Фото: pixabay.com

Если ребенок в завершение каникул хочет научиться ездить верхом на лошади, то записывайте его в дневной конный лагерь. Кроме обучения верховой езде, в программе занятия по гимнастике на лошади, фотосесии, подвижные игры на свежем воздухе, плавание в бассейне, квесты, конкурсы и мастер-классы. В конце смены проводятся официальное закрытие, где дети показывают творческие выступления, и соревнования.

Для кого: для детей от 6 лет

Питание: трехразовое

Когда: ежедневно, 10:00-19:00 (20-26 августа)

Где: конный клуб Green Horse* (микрорайон Пазелы)

Цена: 3500 рублей (цена без питания)

*Грин Хорс

Квест-смена «Таинственный остров»

Фото: vk.com/lager_v_izhevske

На «Таинственном острове» детей ждут 5 квестовых сценариев, которые помогут быстро познакомиться, наладить общение и проявить свои положительные качества, а также 10 творческих кружков и 10 спортивных секций (футбол, снайпер, бадминтон, настольный теннис, волейбол, баскетбол и другие). По вечерам в лагере проводятся дискотеки. Проживать дети будут в 4-местных номерах в кирпичных отапливаемых корпусах.

Для кого: для детей 6-16 лет

Питание: 5-разовое

Когда: 23-29 августа

Где: 36-й км Якшур-Бодьинского тракта, д. Карашур

Телефон: 8 (950) 830 43 26, 68-27-22

Цена: 5300 рублей