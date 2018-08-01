Стрелковый клуб, квест-смена и конный лагерь: чем ижевчанам занять ребенка в августе?
Настольные игры
Фото: pixabay.com
Семейный стрелковый клуб «Цель 18» предлагает оторвать ребенка от гаджетов и увлечь интересными настольными играми. Каждый день здесь собираются дети разных возрастов и играют в «Свинтуса», «Находку для шпиона», «Мафию» и другие «настолки». Играя, дети развивают коммуникабельность, способность слушать и слышать собеседников.
Для кого: для детей от 7 лет
Питание: нет
Когда: ежедневно, 10:00-14:00
Где: стрелковый клуб «Цель 18» (ТЦ «Алые паруса», ул. Кирова, 142)
Телефон: 568-580, 8 (919) 916-85-80
Цена: 100 рублей в день
Академия паркура
Фото: vk.com/lager_v_izhevske
В программу двухнедельной смены входят тренировки по акробатике, паркуру, ЛФК или силовые, растяжка, плавание в бассейне, а также множество развлечений - батутный центр, лазертаг, скалодром, стрелковый клуб и другие. Дети научатся подтягиваться и отжиматься, выполнять силовые упражнения и упражнения на координацию, станут более гибкими и разучат красивые и эффектные трюки. В конце смены каждый из участников покажет, чему научился и какие связки придумал.
Для кого: для детей 8-16 лет
Питание: трехразовое
Когда: по будням, 8:30-17:00 (13-24 августа)
Где: Школа паркура (ул. Кирова, 142)
Телефон: 8 (982) 816-40-50
Цена: 9900 рублей
Творческий лагерь
Фото: архив редакции
В этом лагере совмещается полезные курсы с веселыми развлечениями. В программе творческие мастер-классы, уроки современных танцев, английский язык, кулинарная мастерская, спортивные состязания, а также увлекательные экскурсии по музеям города, посещение зоопарка и боулинга, вечеринки, интеллектуальные игры и посещение бассейна. С детьми работают опытные вожатые и профессиональные педагоги.
Для кого: для детей 4,5-11 лет
Питание: трехразовое
Когда: по будням, 08:00-17:00 (до конца августа)
Где: Летний творческий лагерь (ул. Пушкинская, 185)
Запись: по телефону 8 (950) 837-34-95, 8 (950) 837-34-59
Цена: полный день - 800 рублей, неполный день (08:00-13:00) - 500 рублей; абонементы - от 5000 рублей (полный день), от 2500 рублей (неполный день)
Стрельба из лука и арбалета
Фото: vk.com/cel_18
Здесь детей научат стрелять из спортивных луков, рекурсивных арбалетов, пневматических винтовок и пистолетов, а также помогут укрепить мышечный корсет, развить координацию, глазомер, поправить осанку и научат дисциплине - она очень важна при работе с оружием. Записаться в клуб необходимо за день до посещения.
Для кого: для детей от 6 лет
Питание: нет
Когда: понедельник-пятница, 10:00-21:00 (стрелять можно не более 2 часов в день)
Где: семейный стрелковый клуб «Цель 18» (ТЦ «Алые паруса», ул. Кирова, 142)
Телефон: 568-580, 8 (919) 916-85-80
Цена: 4500 рублей за 30 дней
Летняя «Станция спортивная»
Клуб нового поколения «Станция» приглашает ребят на спортивные игры, интеллектуальные поединки, мастер-классы, познавательные конкурсы и многое другое. Игры, которые проводят педагоги «Станции», помогут детям почувствовать себя организаторами и лидерами, а также развить творческие навыки.
Для кого: для детей от 6 лет
Питание: нет
Когда: понедельник-пятница, 16:00-20:00 (до 31 августа)
Где: клуб нового поколения «Станция» (ул. Тимирязева, 3)
Телефон: 73-80-33
Бесплатно
Конный клуб
Фото: pixabay.com
Если ребенок в завершение каникул хочет научиться ездить верхом на лошади, то записывайте его в дневной конный лагерь. Кроме обучения верховой езде, в программе занятия по гимнастике на лошади, фотосесии, подвижные игры на свежем воздухе, плавание в бассейне, квесты, конкурсы и мастер-классы. В конце смены проводятся официальное закрытие, где дети показывают творческие выступления, и соревнования.
Для кого: для детей от 6 лет
Питание: трехразовое
Когда: ежедневно, 10:00-19:00 (20-26 августа)
Где: конный клуб Green Horse* (микрорайон Пазелы)
Цена: 3500 рублей (цена без питания)
*Грин Хорс
Квест-смена «Таинственный остров»
Фото: vk.com/lager_v_izhevske
На «Таинственном острове» детей ждут 5 квестовых сценариев, которые помогут быстро познакомиться, наладить общение и проявить свои положительные качества, а также 10 творческих кружков и 10 спортивных секций (футбол, снайпер, бадминтон, настольный теннис, волейбол, баскетбол и другие). По вечерам в лагере проводятся дискотеки. Проживать дети будут в 4-местных номерах в кирпичных отапливаемых корпусах.
Для кого: для детей 6-16 лет
Питание: 5-разовое
Когда: 23-29 августа
Где: 36-й км Якшур-Бодьинского тракта, д. Карашур
Телефон: 8 (950) 830 43 26, 68-27-22
Цена: 5300 рублей
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»