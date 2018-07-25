Утро в Ижевске: беспилотники, следящие за нарушениями ПДД, новые фонтаны на Центральной площади и подорожание продуктов

25 Июль 06:54 2018-07-27T11:00:44+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 25 июля, среда. За окном +22 градуса, ясно. По прогнозам синоптиков, сегодня в городе будет переменная облачность, температура воздуха повысится до +30. Ветер юго-восточный, 3-7 м/с.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и удачного завершения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

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Беспилотники против нарушителей

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В Удмуртии беспилотные летательные аппараты будут следить за нарушениями ПДД на дорогах республики. Они уже приступили к своей работе. Пока они могут распознать пересечение сплошной, обгоны в запрещенных местах, а в будущем, возможно, будут отслеживать скоростной режим. Камеры снимают определенный участок дороги, за которым они закреплены. Затем передают изображение на планшет сотрудника ДПС. (подробнее)

Нужны доспехи «Звездных войн»? Напечатает!

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Эта удивительная история началась 5 лет назад. Студент юридического факультета Дмитрий Гурко нажал кнопку «Заказать 3D-принтер» на одном из китайских сайтов. Тогда о 3D-печати знали единицы, а он рискнул и отдал 30 тысяч рублей за незнакомую технику. Риск был оправдан: спустя несколько лет он открыл собственную мастерскую в Ижевске и работает с огромным количеством клиентов. Заказы поступают как от местных предприятий, так и от жителей США! (подробнее)

Яма на яме

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Лето - пора подготовка к новому отопительному сезону. Напомним, что в этом году в Ижевске отремонтируют почти 5 км водопроводных сетей и еще около 27 км теплотрасс. Не удивительно, что город буквально изрыт ямами. «Комсомолка» прошлась по улицам Ижевска и собрала несколько самых больших перекопов, которые мешают движению пешеходов и автомобилей. Кто должен восстанавливать улицы и дворы после перекопов? (подробнее)

Кто займет пост полпреда президента в ПФО?

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич может покинуть свой пост и стать послом в Белоруссии. Впервые об этом сообщили еще в конце июня, а совсем недавно стало известно о том, что Москва попросила у Минска предварительное согласие по поводу кандидатуры Бабича. На должность полпреда в ПФО рассматривается сразу несколько кандидатур, самой явной из которых можно назвать сенатора от Удмуртии Любовь Глебову. Эксперты считают, что смена власти в ПФО практически никак не отразится на республике, но общий стиль управления округом может сильно измениться. (подробнее)

Насколько подорожают продукты из-за повышения НДС?

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Во вторник, 24 июля, Государственная Дума в окончательном, третьем, чтении приняла закон о повышении НДС с 18% до 20%. Теперь документ должен пройти одобрение Совета Федерации и получить подпись президента. Хотя с этим, скорее всего, проблем не будет. Налог на добавленную стоимость увеличится с 1 января 2019 года. Благодаря этому новшеству федеральная казна должна пополниться на 620 млрд. в год. В Центробанке уже посчитали, на сколько увеличатся цены после поднятия налога. Экономисты ждут подорожания товаров на 0,8-1,25%. Цены поднимутся в течение первого полугодия. (подробнее)

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