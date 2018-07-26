Питомник хаски и избушка Бабы-яги: 6 интересных экскурсий для ижевчан

26 Июль 16:31 2018-07-27T11:00:44+03:00

Деревня хаски 0+

В питомнике живут хаски, маламуты, норвежская ездовая собака и якутские лайки. Со взрослыми собаками и щенками можно играть и фотографироваться, а экскурсоводы расскажут много интересного из жизни животных. Кстати, кроме собак здесь живут домашние животные и птица: гуси, курицы, утки, козочки, бараны, свиньи и кролики. Лучше планировать поездку в питомник в хорошую погоду - после дождей в деревне размывает дорогу. Перед визитом можно позвонить по указанному телефону и уточнить ее состояние.

Когда: индивидуальное посещение - пятница, суббота, воскресенье, 10:00-17:00; групповое посещение (от 20 человек) - по предварительной договоренности

Где: Завьяловский район, д. Жеребенки, ул. Центральная, 2 (25-й км Сарапульского тракта)

Телефон: 8 (982) 125-43-49

Цена: 250 рублей с человека, до 5 лет - бесплатно (для групп от 20 человек - 200 рублей с каждого)

Музей шоколада 6+

Фото: vk.com/shokoladoff

В экскурсию входит рассказ об истории возникновения шоколада и его перерождении от древнего напитка до современных сладостей, выставка уже готовых шоколадных фигурок, дегустация некоторых сортов лакомства и мастер-класс по созданию шоколадной фигурки. Ее, кстати, можно забрать с собой. Такая программа доступна группам от 4 человек - и взрослым, и детям. За дополнительную плату (550 рублей с человека) можно поучаствовать и в другом мастер-классе - по рисованию шоколадом.

Когда: ежедневно, 10:00 -19:00 (желательно записываться заранее)

Где: ЦУМ, 3 этаж (ул. К.Маркса, 244)

Телефон: 8 (912) 022-53-35

Цена: 300 рублей

Резиденция Бабы-яги 0+

Фото: Архив редакции

В Удмуртии, на берегу речки Яги, живет персонаж русских народных сказок - Баба-яга. Ее резиденция находится в деревне Котловка, и уже несколько лет подряд сюда зимой и летом приезжают туристы со всей республики. Ехать в гости к Бабе-яге лучше всего с детьми: им точно понравится и представление, которое разыгрывают перед туристами местные жители, и сказочное оформление резиденции, включающее даже знаменитую вертящуюся избушку «на курьих ножках». Представление показывают только группам больше 10 человек, поэтому перед визитом лучше уточнить, в какой день точно покажут сказку.

Когда: среда-воскресенье, по договоренности

Где: д. Котловка, Граховский район

Телефон: 8 (964) 18-46-907

Цена: 300 рублей, дети до 3 лет - бесплатно, дети 3-14 лет - 200 рублей

Завод кукурузных палочек и попкорна 6+

Фото: архив редакции

На часовой экскурсии дети и взрослые своими глазами увидят, как производятся кукурузные палочки, попкорн и сладкая вата. Участники посетят три цеха, в одном из которых они приготовят лакомство. Минимальная группа - 10 человек. Однако можно прийти и меньшим количеством, но в этом случае экскурсия будет стоить 1000 рублей с группы. Кстати, лучше записаться заранее - примерно за 3-4 дня.

Когда: ежедневно, 09:00-18:00

Где: Пойма, 37, корп. 2.

Телефон: 8-919-906-79-84

Цена: 100 рублей с человека

Этноцентр «Шаман Парк» 0+

Фото: vk.com/shamanparkburanovo

На огромной территории в 3 гектара расположились настоящая бурятская юрта, изба удмуртского шамана, куала - удмуртский молельный дом, действующая баня по-черному и другие постройки. Есть здесь и избушка на курьих ножках Бабы-Яги, около 10 родников, бобровая плотина и вековой лес. Прогулка по этноцентру запомнится живописными пейзажами, шаманскими обрядами, массажем бубном и еще множеством увлекательных моментов. Кроме того, здесь живут верблюды, хаски, кролики и овечка - животные не заперты в загонах, а свободно гуляют по территории. Каждый может с ними сфотографироваться, погладить их и покормить. Гости «Шаман Парка» узнают, чем отличаются шаманы Удмуртии от шаманов Сибири, Северной Америки и Азии, посетят обрядовый храм и капище язычников, места силы и священные рощи и приготовят колдовское зелье.

Когда: по договоренности

Где: д. Бураново (Малопургинский район)

Телефон: 8 (912) 016-85-88

Цена: 250 рублей с человека

Музей «Этапный пункт» в Бачкеево 0+

Фото: vk.com

Музей «Этапный пункт» является культурно-историческим объектом экскурсионно-туристического маршрута «Сибирский тракт - дорога сквозь века». Туристам здесь не только расскажут об истории Сибирского тракта, но и предложат почувствовать себя каторжником - примерить арестантские кандалы, попробовать безвкусной каши, которой кормили осужденных и полежать на жестких деревянных нарах. А в 30 километрах от деревни Бачкеево установлена стела, оформленная в соответствующем стиле (здесь можно сделать фото «за решеткой»), колодец, сохранившийся с тех времен, и кузница, в которой ковали кандалы для ссыльных.

Когда: ежедневно, по договоренности (звонить за 1-2 дня)

Где: д. Бачкеево, Игринский район

Телефон: 8 (34134) 4-19-12

Цена: 70 рублей с человека (в стоимость входит экскурсия, примерка кандалов и каша)

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