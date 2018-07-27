Утро в Ижевске: лунное затмение, возвращение ХК «Ижсталь» и вооруженное нападение на автосалон

27 Июль 07:58 2018-07-27T11:00:44+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

Изменить размер текста: A A

Доброе пятничное утро, Ижевск! На календаре 27 июля – последний рабочий день недели. По прогнозам синоптиков, сегодня в городе будет облачно, температура воздуха повысится до +31.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и удачного завершения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- В апреле 2019 года могут продолжить ремонт набережной Ижевска (продолжение).

- В Ижевске произошло вооруженное ограбление (продолжение).

- Скульптуры лосей и кабанов из Ижевска стоят в Казани, Перми, США и Финляндии (продолжение).

- Ижевчане могут увидеть лунное затмение (продолжение).

- В России могут закрыть все визовые центры зарубежных стран (продолжение)

- ХК «Ижсталь» больше не банкрот (продолжение)

Далее с подробностями:

Полевая свадьба? Легко!

ФОТО: Архив

Почему на «Улетай 2018» приехал человек-паук, а чубакка и вовсе женился? «Комсомолка» выяснила, как прошел главный рок-фестиваль Удмуртии. (подробнее)

В первый раз – в первый класс

ФОТО: Архив

До первого сентября остались считанные недели, и уже скоро начнется новый учебный год. Неудивительно, что у родителей будущих первоклассников появились вопросы. Отвечаем на них.

«До сих пор впечатлен Ижевском»

ФОТО: Архив

Историк Евгений Шумилов рассказал, почему сгоревшая башня «Ижмаша» – точка невозврата, набережная – пустынна, а также о том, что было решающим фактором в возвращении Ижевску его имени. (подробнее)

Экскурсии для ижевчан

ФОТО: Архив

Питомник хаски и избушка Бабы-яги: куда отправиться ижевчанам в свободное время?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».