2018-07-27T11:00:44+03:00
Общество

Утро в Ижевске: лунное затмение, возвращение ХК «Ижсталь» и вооруженное нападение на автосалон

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Анастасия Волкова
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Доброе пятничное утро, Ижевск! На календаре 27 июля – последний рабочий день недели. По прогнозам синоптиков, сегодня в городе будет облачно, температура воздуха повысится до +31.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и удачного завершения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- В апреле 2019 года могут продолжить ремонт набережной Ижевска (продолжение).

- В Ижевске произошло вооруженное ограбление (продолжение).

- Скульптуры лосей и кабанов из Ижевска стоят в Казани, Перми, США и Финляндии (продолжение).

- Ижевчане могут увидеть лунное затмение (продолжение).

- В России могут закрыть все визовые центры зарубежных стран (продолжение)

- ХК «Ижсталь» больше не банкрот (продолжение)

Далее с подробностями:

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ФОТО: Архив

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