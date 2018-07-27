Трубы на детской площадке: кто придумал строить в Ижевске надземные теплотрассы?

27 Июль 09:36 2018-07-27T12:35:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске сегодня есть 10 км теплосетей, проведенных над землей. Это не только не красит город, но и представляет угрозу: трубы нередко проведены через дворы домов и даже площадки детских садов, и в случае аварии от горячей воды могут пострадать горожане и дети. Как появились такие трубы и как от них избавиться, рассказал директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов.

Ярослав БалобановФото: Сергей ГРАЧЕВ

Изношенные трубы в любой момент могли залить площадки детского сада горячей водойФото: Сергей ГРАЧЕВ

Прогулки вдоль изношенной теплотрассы

Много лет «украшением» территории детского сада №52 на улице 9 Января служили трубы теплотрассы, которые в разные годы «одевали» то в черный, то в серый, а иногда и в оранжевый цвета. Дошколят, протоптавших вдоль них тропинку, они не интересовали, сотрудники детсада со временем их перестали замечать. Словом, мало кто задумывался, что за горками и песочницами затаилась опасность.

– В случае возникновения какого-то дефекта на этом объекте дети, которые ходят в этот детский сад, могли подвергнуться огромному риску, – констатировал директор УКС Ярослав Балобанов.

Буквально под наземной теплотрассой дети протоптали тропинкуФото: Сергей ГРАЧЕВ

Но теперь прогулки малышей в безопасности: 200 метров проходящих по территории детсада сетей вот-вот будут закопаны под землю. Трубы для отопления (металлические в пластиковой обертке) и для горячей воды (почти вечные пластиковые) уже уложены в лотки. Всего в этом районе будут реконструированы 1,5 метра сетей, работы завершатся через три недели.

Процесс укладки гибких пластиковых труб для ГВС вызвал ажиотаж среди СМИФото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев

Понадобился гидромолот

На объекте на улице Дзержинского Ярослав Балобанов долго не мог «собрать в кучу» журналистов, фотографов и операторов: представителей СМИ захватил процесс укладки эластичных пластиковых труб для ГВС. Кстати, для этого отключать горячую воду надолго не приходится: пока рабочие не смонтируют трубы «на берегу», вентили не перекрывают.

Красные трубы – это пластиковые трубы в «чулке» для ГВС, способные прослужить чуть ли не вечноФото: Сергей ГРАЧЕВ

Черные трубы – металлические, за счет пластиковой изоляции на десятки лет «закроют» вопрос ремонта сетейФото: Сергей ГРАЧЕВ

Этот участок сетей – возле администрации Индустриального района – тоже проходил над землей, и не только грозил жителям горячими потоками в случае аварии, но и служил прибежищем городским бомжам и бродячим собакам. Теперь же 700 метров безобразия превратятся в ухоженный газон.

– Были, конечно, трудности. Сначала нам пришлось вырубить деревья, выросшие в охранной зоне теплотрассы. А когда копали траншею под новые трубы, под землей обнаружили остатки заброшенной теплотрассы, которую пришлось разбирать и применять для этого даже гидромолот, – рассказал руководитель подрядной организации Андрей Черевков.

Андрей ЧеревковФото: Сергей ГРАЧЕВ

Демонтируя надземные трубы, рабочие выкапывают из земли остатки заброшенных теплосетейФото: Сергей ГРАЧЕВ

Наследие с советских времен

Сейчас в Ижевске около 10 км надземных теплотрасс. В УКСе намерены постепенно все такие трубы закопать под землю.

– Эти объекты когда-то уже были под землей, но в свое время, видимо, было проще их вытащить для ремонта, например, зимой после порыва, и так и оставить. Причем по документам они могут проходить как подземные. Мы неоднократно уже сталкивались с такими случаями, и есть много примеров, когда под землей мы натыкались на лотки демонтированных еще в советские годы труб, – пояснил Ярослав Балобанов.

Директор УКС напомнил: замена воздушных трасс на подземные идет в процессе плановой реконструкции теплосетей в рамках концессии, и они входят в запланированные на этот год 27 км труб.

Ярослав Балобанов предложил жителям домов без циркуляционного трубопровода решение этой проблемыФото: Сергей ГРАЧЕВ

«Теплое» предложение

В микрорайоне «Буммаш» теплоэнергетики не просто меняют трубы, а еще и создают условия для циркуляции горячей воды. Когда строились эти «хрущевки», горячая вода не должна была превышать 50 градусов. Сейчас норма – не менее 60 градусов, и добиться этого без циркуляции невозможно. Правда, качество тепла и горячей воды зависит не только от УКС: компания ответственна только за циркуляцию в трубах до дома. Водо- и теплоснабжение внутри пятиэтажки – это забота управляющих организаций, которые должны организовать сбор дополнительных средств на это, но УК, по словам Ярослава Балобанова, на призывы подключиться к делу не реагируют. В итоге работа УКС становится бессмысленной. Поэтому директор компании сделал горожанам своеобразное предложение.

– Если жильцы дома, в котором нет циркуляционного трубопровода внутри дома, примут решение в течение текущего года и проголосуют за то, что будут делать внутридомовую циркуляцию за свой счет и протокол общего собрания передадут мне до августа текущего года, то на следующий год я обещаю протянуть к этому дому циркуляционный трубопровод.

Срок до августа неслучаен: к этому времени формируется инвестиционная программа реконструкции и техперевооружения на будущий год. Тем, кто не успеет принять решение до августа, Ярослав Балобанов обещал наладить циркуляцию через год.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».