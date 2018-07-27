Вторая открытая встреча кандидатов на пост главы Ижевска: онлайн-трансляция
В пятницу, 27 июля, в медиагруппе «Центр», куда входит «Комсомольская правда»-Ижевск, пройдет вторая встреча кандидатов на пост главы Ижевска. Она начнется в 11.00 и завершится в 13.00. На протяжении этого времени все желающие смогут задать свои вопросы. Их можно оставить в комментариях под этой новостью или во время прямой трансляции.
В открытой встрече примут участие:
Встреча кандидатов на пост главы Ижевска в медиагруппе Центр (27 июля).Напомним, что 10 августа все 13 кандидатов будут защищать свои программы и предложения перед конкурсной комиссией, а затем - перед депутатами городской думы Ижевска.
- Овчинников Олег Викторович
Заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж», предприятия, занимающегося производством холодильного оборудования.
- Ямилов Рамиль Могатович
Директор сарапульской компании ООО «Контора». Три высших образования и кандидатская диссертация. Увлекается бодибилдингом и рукопашным боем. Женат. Основные вопросы в программе связаны с балансировкой бюджета, урбанистической трансформацией Ижевска и административной реформой.
- Гуленок Ольга Ивановна
59 лет. На данный момент - на пенсии. С 1992 года работала парламентским корреспондентом, занималась политическим пиаром, вела информационные программы на телевидении.
- Альчиков Роман Владимирович
35 лет. Заместитель директора компании «Управляющая компания строительно-монтажного предприятия». Живет в Агрызе. Долгое время работал в службе безопасности в филиале «Россельхозбанка» в Сарапуле. Преподавал право. На посту главы Ижевска выделяет для себя четыре шага - немедленное включение в работу по подготовке исполнения майских указов президента России, обеспечение эффективности взаимодействия всех звеньев муниципальной власти города и взаимодействие с республиканскими органами власти, экономическая основа бюджета и эффективная работа городского хозяйства.
- Хайруллин Ренат Рафкатович
39 лет. Заместитель директора по партнерским продажам в филиале «Росгосстраха» в Татарстане. Принимал участие в конкурсе «Лидер России». Был заместителем главы сельского муниципального района.
- Савельев Михаил Юрьевич
49 лет. Председатель совета директоров Ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра». Кандидат экономических наук. С 1993 года - один из создателей и руководителей ассоциации «Митра». Автор 69 исследовательских публикаций, в том числе 10 научных монографий. Выступал руководителем и ведущим специалистом ряда проектов, которые поддерживали исследования в области ЖКХ, в области административных и налоговых барьеров.
КСТАТИ
Главу Ижевска впервые выбирают с помощью конкурсной комиссии. Заявки на участие принимались с 18 по 28 мая, за это время в гонку вступили 14 человек. Позже одна из участниц сняла свою кандидатуру.
Конкурс должен был состояться 8 июня, однако его перенесли из-за неявки шести членов конкурсной комиссии. В результате было принято решение перенести мероприятие на 10 августа.
Программы кандидатов оценит комиссия из 12 человек. Среди них шесть представителей Гордумы и шесть членов, предложенных главой Удмуртии Александром Бречаловым.
Глава Ижевска, которого изберут в августе этого года, проработает до конца полномочий нынешней гордумы города, то есть 2 года.
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