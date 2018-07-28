2018-07-30T14:56:06+03:00
Общество

В цирке Ижевска прошла учебная эвакуация

Мы собрали для вас фото эвакуации зрителей, сотрудников и животных
Мария ХАФИЗОВА
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В учебной эвакуации приняли участие и зрители, и артисты циркаВ учебной эвакуации приняли участие и зрители, и артисты циркаФото: Алена Селезнева
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27 июля в Государственном цирке Удмуртии прошла учебная эвакуация, в которой приняли участие зрители генерального прогона шоу «Слоны и тигры», а также сами артисты, в том числе и животные – их выводили во внутренний двор комплекса.

Эвакуация началась после генерального прогона шоу "Слоны и тигры" Фото: Алена Селезнева

Эвакуация началась после генерального прогона шоу "Слоны и тигры"Фото: Алена Селезнева

- По легенде, возгорание произошло в электрощитовой в подвале с выделением большого количества дыма, - рассказал начальник первой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Удмуртии Богданов Руслан. - Сигнал поступил в службу оперативного обеспечения от охранника цирка, а далее сигнал попал в пожарно-спасательную часть. Сотрудники МЧС были на месте уже через 4 минуты после поступления сигнала (норматив до 10 минут).

Во время эвакуации слоны держались за хвосты, чтобы не потерять друг друга Фото: Алена Селезнева

Во время эвакуации слоны держались за хвосты, чтобы не потерять друг другаФото: Алена Селезнева

По результатам учебной эвакуации действия персонала цирка были высоко оценены, а вот действия охраны были оценены только на «удовлетворительно».

Эвакуировали также и кенгуру Фото: Алена Селезнева

Эвакуировали также и кенгуруФото: Алена Селезнева

- Хотелось бы поблагодарить руководство цирка, за то, что мы провели такое замечательное занятие. Персонал тоже обучен: они знают, где какие выходы открыты и как нужно действовать, - прокомментировал начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ижевска ГУ МЧС России по Удмуртии. - Все системы сработали (система пожарной сигнализации, система оповещения, система дымоудаления, система противопожарного водоснабжения). Небольшие погрешности есть, но мы для этого проводим такие занятия, чтобы их устранять.

Артистов и животных вывели на задний двор здания Фото: Алена Селезнева

Артистов и животных вывели на задний двор зданияФото: Алена Селезнева

Как рассказал директор цирка Удмуртии Андрей Лещинский, учебная эвакуация показала, чему необходимо уделять внимание.

- Нам есть над чем работать, у нас большой объект. Тем более, что сейчас сезон только начинается, поэтому все недочеты, выявленные при эвакуации, мы должны устранить в кратчайшие сроки. Задач достаточного много, - подытожил Андрей Лещинский.

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