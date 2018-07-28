2018-07-28T16:00:14+03:00
Общество

Итоги недели: эвакуация цирка, уголовное дело по факту строительства фан-зоны и возвращение ХК «Ижсталь»

Подборка самых важных и запоминающихся событий уходящей недели
Диана ФИЛИМОНОВА
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Рассказываем о событиях этой неделиРассказываем о событиях этой неделиФото: Архив КП
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Эта неделя выдалась по-настоящему насыщенной событиями и новостями. Что произошло – расскажем в нашем материале.

В Ижевске прошла эвакуация цирка

Жители Удмуртии наблюдали за кровавой луной и противостоянием Марса

В Удмуртии начали формировать список дорог, которые отремонтируют в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

В Ижевске до полусмерти избили 21-летнего молодого человека

В Ижевске прошел митинг против повышения пенсионного возраста, в котором приняло участие около 2 тысяч человек

Александр Килин стал новым начальником управления благоустройства и транспорта Ижевска

В Удмуртии прошел рок-фестиваль «Улетай»

В рамках оптимизации расходов в Ижевске четыре детских сада объединят в два

Установленного у цирка в Ижевске слона порезал неизвестный

В Ботаническом саду УдГУ в Ижевске посадят «Дерево Дружбы»

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова может стать «Спортсменкой года»

Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин решил стать депутатом Гордумы

Житель Удмуртии выиграл в лотерее три миллиона рублей

Доступный город

В рамках подготовки к принятию «Вторых международных парадельфийских игр» в Ижевске будет обеспечены комфортные условия для свободного передвижения инвалидов: отремонтируют тротуары на улицах Красноармейская, Вадима Сивкова, Кирова, Пушкинская и других, уложат тактильную плитку, а также оборудуют системами речевого и звукового сопровождения светофоры и низкопольные автобусы (подробнее)

«Вторые международные парадельфийские игры» пройдут в Ижевске в ноябре Фото: Архив КП

«Вторые международные парадельфийские игры» пройдут в Ижевске в ноябреФото: Архив КП

Возвращение ХК «Ижсталь»

ХК «Ижсталь» выплатил задолженность налоговым органам и признан судом платежеспособным. Ранее хоккейный клуб обвинялся в невыплате задолженности по страховым взносам в размере около 20 млн рублей. Команда примет участие в следующем сезоне ВХЛ, клуб будет содержать республика (подробнее)

ХК «Ижсталь» выплатил задолженность налоговым органам Фото: Архив КП

ХК «Ижсталь» выплатил задолженность налоговым органамФото: Архив КП

Фан-зона вне закона

26 июля в Ижевске возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки лесов на территории фан-зоны, построенной в парке Кирова к ЧМ по футболу. Уже допрошены действующие и бывшие сотрудники администрации. Дело возбуждено по статье 260 УК РФ(«незаконная рубка лесных насаждений»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей (подробнее)

Дело возбуждено по статье 260 УК РФ(«незаконная рубка лесных насаждений») Фото: Архив КП

Дело возбуждено по статье 260 УК РФ(«незаконная рубка лесных насаждений»)Фото: Архив КП

Реконструкция набережной

Стоимость реконструкции набережной ижевского пруда оценивается в 1,2 млрд рублей. В случае, если будет положительное решение по финансовым вопросам, строительно-монтажные работы на северной части набережной начнутся уже во втором квартале 2019 года (подробнее)

Стоимость реконструкции набережной ижевского пруда оценивается в 1,2 млрд рублей Фото: Архив КП

Стоимость реконструкции набережной ижевского пруда оценивается в 1,2 млрд рублейФото: Архив КП

Центр развития городской среды

В августе в Ижевске заработает Центр развития городской среды - автономная некоммерческая организация, целью которой является создание комфортных условий в сфере благоустройства и визуального облика городов республики. Кроме того, в задачи Центра войдет и разработка и реализация проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (подробнее)

Центр развития городской среды заработает в августе Фото: Архив КП

Центр развития городской среды заработает в августеФото: Архив КП

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