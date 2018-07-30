Пешеходными тропами. Сколько тротуаров планируется отремонтировать в Ижевске в 2018 году?

30 Июль 10:30 2018-07-30T17:01:55+03:00

Ижевчане гордятся своим цирком и стыдятся состояния брусчатки перед его зданием Фото: Архив КП

По данным городских властей, лишь 40% тротуаров находятся в нормативном состоянии

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Ижевчане не понаслышке знают, каково это - идти по обочине дороги из-за отсутствия тротуаров или выбирать маршрут после дождя, когда тропы превращаются в грязное месиво.

- Тротуары есть только на центральных улицах, - комментирует ижевчанин Максим Сельцов. - А в спальных районах только какие-то тропы, осенью и весной или после дождей грязь кругом, иногда кажется, что в деревне чище, чем в городе.

Тротуар на проспекте Калашникова отбивает всякое желание надевать обувь на каблукахФото: Архив КП

- Давайте забудем это загадочное слово «тротуары», - предлагает горожанка Тома Махина. - Пешеходные тропы с препятствиями - вот лучшее название.

500 000 метров

Напомним, что тротуары, которые находятся на территории двора, должны ремонтировать сами жильцы (сделать это можно через вашу УК или ТСЖ). А вот тротуары вдоль дорог общего пользования восстанавливать должен муниципалитет. Всего в ведении города ни многонимало - 500 километров пешеходных дорожек.

После дождя пешеходы вынуждены идти прямо по грязи, как здесь, на улице КлубнойФото: Архив КП

- В 2016 году было отремонтировано 4,44 км тротуаров, в 2017 году - 1,9 км, - рассказывает замначальника управления благоустройства и транспорта Ижевска Марат Мансуров. - В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Ижевска планируется отремонтировать 8 участков тротуаров вдоль дорог, вошедших в титульный список ремонта дорог на 2018 год.

Для сравнения: всего в Ижевске в рамках этого проекта будет отремонтировано 43 участка улиц, и всего 8 из них оборудуют тротуарами.

Опрос проводился в группе «ВКонтакте». В нем приняли участие 649 человек.

А как по ГОСТу?

Кстати, какими должны быть идеальные тротуары, определяет ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования». Как оказалось, нормативы определяют разную ширину тротуаров для различных улиц: при расчете ширины учитывается интенсивность движения пешеходов - тротуар может быть как однополосным, так и двухполосным. При этом ширина одной полосы движения не должна быть менее 75 см, а однополосный тротуар - не уже 1 метра.

Опрос проводился в группе «ВКонтакте». В нем приняли участие 828 человек.

Требования предъявляются и к покрытию - оно должно быть ровным, не скользящим, износоустойчивым и должно легко чиститься. Толщина асфальта при этом должна составлять 4-10 см.

Пожаловаться на тротуар можно на сайте izh.ru, в сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте izh.ru или отправив в письменной форме в администрацию города. Срок рассмотрения обращений от граждан - 30 дней, за это время вам должен поступить ответ.