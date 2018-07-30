Как тебе такое, Илон Маск?

30 Июль 16:54 2018-07-30T17:01:55+03:00

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«Космодрайв» - это интерактивная выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась на площади более 1500 метров в самом центре Ижевска. Вы хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или научиться управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на «красной планете». Новейшие технологии и разработки со всего мира сделают из вас космонавта!

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Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:

- Космические тренажеры настоящих астронавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких

- Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности

- Взлет на ракете в кресле космонавта

- Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией

- Отправка вашего голоса на Марс, Юпитер, Венеру

- Экскурсия по МКС

- Прямое общение с космонавтами с орбиты

- Посещение плазмокомнаты

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Все космические приключения входят в стоимость билета. Также каждый посетитель сможет получить сертификаты о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.

Выставка проходит при поддержке телеканала Наука.

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Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке*

Партнер выставки: сеть АЗС ЛУКОЙЛ - permnp.lukoil.ru

Подробнее:

Подробнее:

Сайт: космодрайв.рф/izhevsk

VK: vk.com/kosmodrive_izhevsk

Телефон: 8 (982) 117-68-58

*Реклама. Количество билетов ограничено. Без возрастных ограничений. 0+