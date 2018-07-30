Как тебе такое, Илон Маск?
«Космодрайв» - это интерактивная выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась на площади более 1500 метров в самом центре Ижевска. Вы хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или научиться управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на «красной планете». Новейшие технологии и разработки со всего мира сделают из вас космонавта!
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Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:
- Космические тренажеры настоящих астронавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких
- Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности
- Взлет на ракете в кресле космонавта
- Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией
- Отправка вашего голоса на Марс, Юпитер, Венеру
- Экскурсия по МКС
- Прямое общение с космонавтами с орбиты
- Посещение плазмокомнаты
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Все космические приключения входят в стоимость билета. Также каждый посетитель сможет получить сертификаты о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.
Выставка проходит при поддержке телеканала Наука.
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Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке*
Партнер выставки: сеть АЗС ЛУКОЙЛ - permnp.lukoil.ru
Подробнее:
Подробнее:
Сайт: космодрайв.рф/izhevsk
Телефон: 8 (982) 117-68-58
*Реклама. Количество билетов ограничено. Без возрастных ограничений. 0+
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