Утро в Ижевске: перевернувшийся автобус ансамбля «Танок», новый центр бадминтона и рост инфляции на 1,16 процентных пункта

30 Июль 06:57 2018-07-30T10:41:54+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 30 июля, понедельник. За окном ясно, +16 градусов. Сегодня, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до +23 градусов, день будет ясным и солнечным. Ветер северо-восточный, 5 м/с с порывами до 15 м/с.

Кстати, 30 июля отмечается Международный день дружбы. Не забудьте поздравить своих друзей! Надеемся, ваша рабочая неделя начнется с позитивной ноты. А пока вы настраиваетесь на рабочий лад, предлагаем вспомнить самые важные новости минувших выходных:

- Актер Алексей Панин стал режиссером клипа «Бурановских бабушек» (подробнее)

- 91 человек примет участие в конкурсе «Команда Ижевска» (подробнее)

- Инвестор построит центр бадминтона в Ижевске (подробнее)

- Фонд по сохранению памятников могут создать в Ижевске (подробнее)

- Почти 70% трамвайных путей требуют ремонта в Ижевске (подробнее)

- В Ижевске начался ремонт дворов по программе «Формирование современной городской среды» (подробнее)

- Сумоистка из Удмуртии стала чемпионкой мира (подробнее)

Далее с подробностями:

Ансамбль «Танок» попал в аварию

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29 июля в Домодедовском районе Подмосковья на трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус Москва-Ижевск, перевозивший артистов удмуртского ансамбля «Танок». Ни у кого из 17 пострадавших пассажиров нет тяжелых травм. Всего в автобусе на момент аварии находилось 27 человек и два водителя. После медицинского осмотра артистов решится вопрос о перевозке их в Удмуртию. Кроме того, в Москву могут направить автомобиль регионального Минкульта – за багажом ансамбля. (подробнее)

К нам возвращается тепло

Фото: архив КП

Воскресенье, 29 июля, подарило Ижевску практически сентябрьскую погоду. Однако все изменится уже с понедельника - с 30 июля в город вернется тепло. По данным Гисметео, всю неделю в столице Удмуртии будет преимущественно солнечно, практически без осадков. Самым жарким днем станет среда, 1 августа. К выходным в Ижевске вновь станет свежее. (подробнее)

Увеличение НДС с 18 до 20%: что нам с этого будет?

Фото: РАСЮК Татьяна

Госдума одобрила рост налога на добавленную стоимость. Повышение НДС запланировано на 1 января 2019 года. Лишние два процента пополнят федеральный бюджет на 620 млрд. рублей в год. Разбираемся, как это отразится на жизни россиян. (подробнее)

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