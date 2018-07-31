Новый Регион - 10 лет вместе с ТНТ
В далеком 2008 году жизнь Нового Региона повернулась на 360 градусов – они стали региональными партнёрами мощного федерального бренда ТНТ. В их телевизионную жизнь ворвался юмор, смех и хорошее настроение, которыми с гордостью они все эти годы делятся с ижевчанами.
За 3650 дней коллектив ТНТ-Нового Региона:
- ТРИЖДЫ принес победу телеканалу и стал «Лучшей региональной станцией ТНТ»
- Выиграл 15 золотых кирпичей за: «Лучшее продвижение», «Лучшие продажи» и «Лучшее техническое проникновение»
- Провел 17 event-мероприятий к старту проектов ТНТ
- Заработал 26 дипломов от сетевого партнера за мощную работу в Ижевске
- Запустил и успешно реализовал боле 120 интерактивных акций в поддержку проектов ТНТ
- Создал 1 200 часов #ГодногоКонтета «Живу в Ижевске»
- Стал обладателем главной телевизионной награды – «ТЭФИ-регион 2017».
И это не финал. Дальше больше – дальше круче!
Фото: предоставлено ТНТ
ТНТ-Новый Регион приглашает тебя отпраздновать день рождения и попасть в эфир любимого телеканала.
- 6 августа
- Центральная площадь
- Ты увидишь, кто и как снимает звезд #ТНТ для эфира! И не просто посмотришь, а САМ сможешь сняться в ролике! Трейлер ТНТ открывает свои двери в 14:00
Фото: предоставлено ТНТ
Каждый, кто примет участие в съемке, получит ролик с собой в главной роли для соцсетей. А лучшие ролики попадут в эфир #ТНТНовыйРегион - тебя увидит весь город!
Фото: предоставлено ТНТ
16+
РЕКЛАМА. Серия ТВ № 21850 от 07.09.2012 г. ОГРН 1021800650530
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