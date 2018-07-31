Новый Регион - 10 лет вместе с ТНТ

31 Июль 12:34 2018-07-31T13:27:51+03:00

В августе этого года ТНТ-Новый Регион отмечает свое 10-летие

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В далеком 2008 году жизнь Нового Региона повернулась на 360 градусов – они стали региональными партнёрами мощного федерального бренда ТНТ. В их телевизионную жизнь ворвался юмор, смех и хорошее настроение, которыми с гордостью они все эти годы делятся с ижевчанами.

За 3650 дней коллектив ТНТ-Нового Региона:

- ТРИЖДЫ принес победу телеканалу и стал «Лучшей региональной станцией ТНТ»

- Выиграл 15 золотых кирпичей за: «Лучшее продвижение», «Лучшие продажи» и «Лучшее техническое проникновение»

- Провел 17 event-мероприятий к старту проектов ТНТ

- Заработал 26 дипломов от сетевого партнера за мощную работу в Ижевске

- Запустил и успешно реализовал боле 120 интерактивных акций в поддержку проектов ТНТ

- Создал 1 200 часов #ГодногоКонтета «Живу в Ижевске»

- Стал обладателем главной телевизионной награды – «ТЭФИ-регион 2017».

И это не финал. Дальше больше – дальше круче!

Фото: предоставлено ТНТ

ТНТ-Новый Регион приглашает тебя отпраздновать день рождения и попасть в эфир любимого телеканала.

- 6 августа

- Центральная площадь

- Ты увидишь, кто и как снимает звезд #ТНТ для эфира! И не просто посмотришь, а САМ сможешь сняться в ролике! Трейлер ТНТ открывает свои двери в 14:00

Фото: предоставлено ТНТ

Каждый, кто примет участие в съемке, получит ролик с собой в главной роли для соцсетей. А лучшие ролики попадут в эфир #ТНТНовыйРегион - тебя увидит весь город!

Фото: предоставлено ТНТ

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РЕКЛАМА. Серия ТВ № 21850 от 07.09.2012 г. ОГРН 1021800650530