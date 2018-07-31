Прописка на садовом участке и регистрация СНТ: что закон о садоводстве изменит для ижевчан?

31 Июль 12:51 2018-07-31T21:40:23+03:00

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C 1 января 2019 года в России начнет действовать закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Он коснется всех ижевчан - садоводов и огородников. Новый закон позволит строить жилые дома на дачных участках и изменит режим работы садоводческих товариществ.

Чтобы понять, что именно ждет ижевчан, мы пригласили председателя Союза садоводческих товариществ Удмуртии Ольгу Залазаеву на эфир радио «Комсомольская правда» (108,8 FM, 12+).

ПОД НОВЫМ ИМЕНЕМ

По словам Ольги Залазаевой, закон устанавливает лишь две организационно-правовые нормы: садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ). Сегодня владельцы участка в СНТ имеют право строить на участке дома, бани, блоки и другие хозяйственные постройки. А владельцы участка в ОНТ могут лишь установить каморку для инструментов - жилое строительство здесь запрещено.

По новому закону некоторым товариществам придется внести изменения в названиях.

- Если у нас СНТ, например, СНТ «Березка», то в названиях не нужно ничего менять. Но у нас до сих пор есть СТ, СК, ПСК - это аббревиатуры названий, которые остались еще со времен закона о кооперации и так и существовали в течение двух десятков лет. Все они теперь должны стать СНТ, - объяснила председатель Союза садоводческих товариществ Удмуртии Ольга Залазаева.

Чтобы перерегистрироваться, каждому товариществу (не являющему сейчас СНТ) необходимо принять новые уставы, прописав изменения. А после перерегистрироваться в налоговой инспекции как СНТ.

НОВЫЕ ПОРЯДКИ ДЛЯ «ИНДИВИДУАЛОВ»

Еще одно нововведение коснется людей, которые самостоятельно ведут хозяйство, не вступая ни в какое товарищество. По действующему закону с такими людьми необходимо было заключить договор на пользование инфраструктурой и составлять отдельную приходно-расходную смету, прописывая, чем человек пользуется, а чем - нет.

Новый закон для садоводческих товариществ эту процедуру упрощает. Теперь все одинаково будут платить взносы по решению общего собрания. И не важно, является ли человеком членом товарищества или «индивидуалом».

Однако, кроме обязанностей, закон дает «индивидуалам» и права. Например, право участвовать в общих собраниях садоводов и голосования по финансовым вопросам. Правда, «индивидуал» по-прежнему не может быть сам избран в органы правления и не имеет право выбирать членов правления, председателя.

- Это конфликтная тема. К сожалению, у нас есть люди, которые считают, что они приобрели участок в собственность и им все равно, какие правила и уставы есть в товариществе. Человек ведет свое хозяйство и не хочет ни за что платить. Такого быть не должно! Эти люди забывают или делают вид, что не понимают, но они пользуются всей инфраструктурой: дорогой, водоснабжением, электроснабжением, вывозом мусора. То есть пользуются всем, как и члены товарищества, поэтому и платить будут так же, как они, - объясняет Ольга Залазаева.

Кстати, теперь членами садоводческих товариществ могут быть только физические лица. То есть на территории СНТ не должно быть никаких организаций, которые будут заниматься какой-то предпринимательской деятельностью.

КОПИИ - ЗА ДЕНЬГИ

Новым законом определен порядок предоставления копий документов. Если сейчас любой садовод имеет право запросить у правления, председателя копии устава, протоколов собраний, финансовых документов для ознакомления, то новый закон говорит, что это право предоставляется членам товариществ и сейчас. Однако за копии им придется заплатить. Размер платы устанавливают решением общего собрания членов товарищества, но при этом стоимость копии не может превышать затраты на изготовление. Закон не определяет конкретную сумму и порядок оплаты копии.

Кстати, новый закон определяет только два вида взносов: членские и целевые. Членские взносы идут на развитие товарищества, зарплату штатным сотрудникам, налоги, хозяйственную деятельность. Целевые взносы - на капитальное строительство заборов, дорог, скважин, подстанций, установки столбов и так далее.

Также, со вступлением закона в силу, все расчеты с членами товарищества, поставщиками, организациями, которые будут оказывать какие-то услуги, должны происходить по безналичному расчету.

- Соответственно, должны быть закрыты кассы в садоводческих товариществах. То есть бухгалтерия и бухгалтер работают, выдают квитанции и каждое СНТ должно иметь расчетный счет в каком-либо банке. У нас есть товарищества, которые так уже работают и их это устраивает, - говорит Ольга Залазаева.

Как объясняют специалисты, любой членский взнос зависит от нескольких факторов. Например, какие планы работы на сезон намечены у данного товарищества, какая приходно-расходная смета, сколько участков в товариществе и размеры площадей. Поэтому специалисты советуют не сравнивать плату, установленную в вашем товариществе, с тем, сколько платят жители других массивов.

- Очень распространено, когда садоводы разных массивов общаются друг с другом и начинают сравнивать и говорить, что кто-то платит меньше. Я всегда объясняю - никогда не сравнивайте. У всех все разное, начиная от количества участков, заканчивая делами и теми проблемами, которые существуют на данном массиве, - объяснила Ольга Залазаева.

Кстати, распространенные в СНТ сборы за отработку, дежурства, вступительные взносы новым законом будут запрещены.

ЖИЛОЙ ДОМ И ПОСТОЯННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Индивидуальные жилые дома строить на садовых участках запрещено, поэтому дачники обзаводятся здесь строениями для сезонного проживания. По новому закону это ограничение будет отменено - у владельца сотки появится возможность выбирать, строить на своей земле садовый или уже жилой дом.

Однако есть нюанс: желая построить жилой дом, человеку придется получить разрешение на строительство.

- Законодатель не смог позволить всем подряд строить любые здания на своем участке. Чтобы не было такого, когда на пяти сотках появится огромный дом, который будет все затенять и мешать всем окружающим, - объяснила Наталья Дергачева, начальник юридического отдела Кадастровой палаты Удмуртии.

Для этого следует обратиться в администрацию по месту нахождения своего участка. И уже с учетом этого разрешения, а также градостроительных регламентов, которые будут приняты для территории, где находится участок, владелец имеет право возводить дом.

- Сейчас, как правило, все садовые дома идут как жилое строение, но нежилое по назначению. С нового года все такие объекты автоматически перейдут в разряд жилых домов. Дополнительно регистрировать их не придется. Но кто соберется строиться уже с нового года, им придется брать разрешение на строительство, - уточняет Наталья Дергачева.

Приятные изменения - в таком жилом доме теперь можно будет прописаться. Хотя и раньше регистрация была возможна, но только в судебном порядке.

- Если вы хотите быть уверенным, что сможете в любой момент свой дом продать, подарить, то, конечно, его нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности. Для этого, как и сейчас, необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который составит необходимый технический план, - продолжает Наталья Дергачева.

- Часто ко мне приходят со словами, что хотят прописаться в доме, добавляя, что у них есть свидетельство на землю. Я сразу уточняю, а документы на дом у вас есть? Где вы хотите прописаться, если фактически дом есть, но он нигде не числится? - подчеркнула Ольга Залазаева.

КСТАТИ!

Если садовод решит продать свой участок и найдет покупателя, то у него появятся дополнительные обязанности. Теперь садовод должен будет привести уже нового владельца в правление и сообщить: «Я продал свой участок». При этом сделать это необходимо в течение 10 дней. В противном случае, если новый владелец по каким-то причинам не будет платить взносы, то все долги лягут на плечи прежнего хозяина.