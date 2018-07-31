Утро в Ижевске: ремонт тротуаров в 2018 году, награждение Путиным ижевчанина за спасение ребенка и подробности ДТП в Подмосковье с участием ансамбля «Танок»

31 Июль 07:31 2018-07-31T08:40:26+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 31 июля, вторник. За окном ясно, +18 градусов. Сегодня, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до +26 градусов, день будет ясным и солнечным. Ветер северный, 2 м/с.

Надеемся, ваша рабочая неделя начнется с позитивной ноты. А пока вы настраиваетесь на рабочий лад, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

В Ижевске из-за пьяного водителя пострадали четыре автомобиля (подробнее)

Двое членов ансамбля из Ижевска находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Подмосковье (подробнее)

300 миллионов рублей необходимо на новое здание Музея изобразительных искусств Удмуртии (подробнее)

Архитектурно-художественную концепцию двух зданий разработали в Ижевске в рамках «Дизайн-кода» (подробнее)

Кадет из Удмуртии утонул в Самарской области (подробнее)

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

«Было очень много крови». Артисты ансамбля «Танок» из Удмуртии рассказали о ДТП с автобусом в Подмосковье

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28 июля в Подмосковье произошла страшная авария: автобус, который вез ансамбль народной песни и танца «Танок», перевернулся на трассе. В салоне находились 29 человек. Как именно произошла авария, рассказала одна из пострадавших Анна (по просьбе нашей героини мы изменили ее имя. – Прим. ред.).

- Мы возвращались домой с гастролей из Италии, - рассказала Анна. – До Московской области нас вез белорусский автобус. А потом мы пересели на другой, заказанный из Ижевска. Мы его ждали около 5 часов, а когда сели, то удивились: автобус был очень старым. Мне очень не понравились водители - показалось, что один из них был пьян (продолжение).

Сколько тротуаров планируется отремонтировать в Ижевске в 2018 году?

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Ижевчане не понаслышке знают, каково это - идти по обочине дороги из-за отсутствия тротуаров или выбирать маршрут после дождя, когда тропы превращаются в грязное месиво.

- Тротуары есть только на центральных улицах, - комментирует ижевчанин Максим Сельцов. - А в спальных районах только какие-то тропы, осенью и весной или после дождей грязь кругом, иногда кажется, что в деревне чище, чем в городе (продолжение).

Путин наградил жителя Ижевска за спасение ребенка при взрыве в доме на Удмуртской

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Указом президента России Владимира Путина 53-летний житель Ижевска будет награжден медалью «За спасение погибавших». Это следует из Указа, опубликованного на портале правовой информации.

- За спасение людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить медалью «За спасение погибавших» Вдовина Олега Анатольевича, - говорится в Указе (подробнее).

В Ижевск «приплыл» корабль с алыми парусами

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В Ижевске теперь есть почти настоящий корабль с алыми парусами! Стоит арт-объект на перекрестке улиц Кирова и Коммунаров, около торгового центра. Доступ к нему есть у всех желающих. Отметим, что в высоту корабль около четырех метров (продолжение).