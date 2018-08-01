2018-08-01T10:36:35+03:00
Общество

Утро в Ижевске: выдача сертификатов на кружки и секции, программы кандидатов на пост главы города и новые монеты с волком из «Ну, погоди!»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 1 августа, среда. За окном +19 градусов, ясно и солнечно. Сегодня столбик термометра поднимется до +28 градусов, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Кстати, сегодня в России отмечаются День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, День тыла Вооруженных сил России, День образования Службы специальной связи, День инкассатора.

«Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы варите утренний кофе, предлагаем вспомнить новости одной строкой:

- Сертификат на кружки и секции в Ижевске: когда начнут выдавать и где (подробнее)

- В Удмуртии провели уникальную операцию в детской клинической больнице (подробнее)

- Ремонт дороги на улице Ленина в Ижевске займет около двух недель (подробнее)

- Трое мужчин ограбили банк и автосалон в Ижевске (подробнее)

- Директора лагеря «Волна» под Ижевском, где отравились дети, оштрафовали (подробнее)

- В Ижевске пройдут соревнования по скоростному спуску с горы с трамплинами (подробнее)

- Владимир Путин наградил следователя, который занимался делом экс-главы Удмуртии Александра Соловьева (подробнее)

Далее с подробностями:

Что закон о садоводстве изменит для ижевчан?

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C 1 января 2019 года в России начнет действовать закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Он коснется всех ижевчан - садоводов и огородников. Новый закон позволит строить жилые дома на дачных участках и изменит режим работы садоводческих товариществ. «Комсомолка» разобралась, что именно ждет ижевчан. (подробнее)

Как из 90-х...

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В Удмуртии завершено расследование уголовное дела в отношении преступной группировки, действовавшей на территории Ижевска, Можги и еще шести районов республики. Они не гнушались «грязной работой» - занимались вымогательствами, разбоями и вовлечением в занятие проституцией. История началась в марте 2016 года. Житель Можги, за плечами которого уже был тюремный срок, большой авторитет в криминальном мире, который имел не менее криминальные связи, создал преступное сообщество. В него вошло 11 человек. Команду он себе набрал «хорошую». (подробнее)

Реновация жилья и переход к прямой демократии

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

27 июля в пресс-центре медиагруппы «Центр» прошла вторая встреча с кандидатами на пост главы Ижевска. К участию были приглашены те, кто не смог присутствовать на дебатах 20 июля. Поучаствовать согласились шесть кандидатов: Ренат Хайруллин, Михаил Савельев, Роман Альчиков, Олег Овчинников, Рамиль Ямилов и Ольга Гуленок. Каждый из них представил свою программу, а также ответил на вопросы гостей мероприятия. «Комсомолка» выяснила, что кандидаты на пост главы предлагают изменить в Ижевске. (подробнее)

Монеты с волком и зайцем из «Ну, погоди!»

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В последние дни июля Банк России выпустил в обращение сразу 5 новых памятных монет. Те, что наверняка станут гордостью коллекционеров, посвящены персонажам мультфильма «Ну, погоди!». Монеты будут трех видов. Серебряная номиналом 3 рубля выпущена ограниченным тиражом 3000 штук. Монета 25 рублей из недрагоценных металлов отчеканена тиражом в 500 тысяч штук. Будут две ее разновидности - цветная и обычная. На решке и 3-рублевой, и 25-рублевой монеты изображены волк и заяц, катающиеся на коньках. В пресс-службе банка отметили, что выпустили серию в честь 50-летия мультфильма. (подробнее)

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