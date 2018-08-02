Кто и как будет оценивать участников конкурса «Команда Ижевска»?

2 Авг. 12:29 2018-08-02T12:21:41+03:00

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23 июля в столице Удмуртии стартовал конкурс «Команда Ижевска». Его задача–подобрать команду будущему главе города. Как будет проходить конкурс, и кто может принять в нем участие, разбиралась «Комсомолка».

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНКУРС?

Он пройдет в 5 этапов. На первом этапе желающие могли подать заявку. На втором этапе участники будут решать поставленные перед ними задачи – так называемые кейсы. Этот этап стартовал 28 июля и продлится до 3 августа. На третьем этапе – с 6 по 10 августа – начнется тестирование управленческих способностей конкурсантов, оценка личностных качеств каждого участника. Во время четвертого этапа участники должны будут показать, насколько они умеют работать в команде. Он состоится 13 августа. Пятый этап – подведение итогов. Результаты станут известны 15 августа.

Как отмечают организаторы, на каждом этапе участники будут отсеиваться. Однако точное число «победителей» (как, например, в «Команде Удмуртии») не ограничено. Их может быть сколько угодно.

КТО БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ КОНКУРСАНТОВ?

Кандидатов в команду будет проверять конкурсная комиссия. В нее вошли руководитель и со-основатель компании HUDWAY Иван Клабуков, начальник управления научно-исследовательских работ ИжГТУДиляра Маликова, управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Дмитрий Тарасов и заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Института экономики и управления УдГУ Ирина Чазова. Председателем комиссии выступит врио главы Ижевска Сергей Задорожный.ъ

Сколько человек будет в «Команде Ижевска» - пока неизвестно. Однако для сравнения, по итогу конкурса «Команда Удмуртии» должны были остаться 30 человек. Фото: izh.ru

НА ЧТО ОНИ БУДУТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

По словам членов комиссии, в первую очередь они будут обращать внимание на лидерские качества участников.

– Я буду смотреть прежде всего на управленческие качества, а не на то какой кандидат, например, хозяйственник. Прежде всего, я хочу найти человека, который может управлять процессами, управлять людьми, – отмечает руководитель и со-основатель компании HUDWAY Иван Клабуков. – Благодаря этому конкурсу будущий глава Ижевска получит команду с полной аналитикой каждого из участников. Понятно, что новый градоначальник приведет с собой свою команду, но закрыть все позиции он, скорее всего не сможет. И когда он придет у него будут готовые кадры, которые уже можно пустить в работу.

– Муниципальная служба – это не только улыбка и креатив. Нужно знать законы, обладать умением соотносить ресурсы и муниципальные возможности. Быть коммуникативным, стрессоустойчивым, уметь общаться с населением, так как муниципальный уровень самый тяжелый из-за близости к жителям города, – считает Ирина Чазова.

И Клабуков, и Чазова отметили несомненный плюс конкурса в его открытости – заявиться и, возможно, получить реальную возможность поработать в администрации Ижевска человеку «со стороны».

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАНДИДАТЫ?

Конкурсанты должны быть не моложе 25 и не старше 55 лет. Иметь высшее образование и управленческий опыт не менее 4х лет, не иметь судимостей и нарушений на предыдущих местах работы.

КТО УЧАСТВУЕТ?

На участие в конкурсе подал заявку 91 человек. Среди них есть представители крупных предприятий, бизнеса, образования.