«Карапузы, на старт!» До семейного праздника от «Комсомольской правды» - Ижевск» осталось два дня

2 Авг. 14:03 2018-08-03T10:32:41+03:00

Публикуем программу праздника для маленьких чемпионов и их родителей

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Уже через два дня в Ижевске пройдет второй забег «Карапузы, на старт!». 4 августа малыши от 7 месяцев до 2 лет и их родители соберутся во Дворце детского (юношеского) творчества. Подготовка к празднику идет полным ходом!

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Напомним, что для каждой возрастной группы установлено свое время регистрации. Это сделано для того, чтобы малыши не томились в ожидании и не капризничали.

Так, первая возрастная категория – с 7 до 9 месяцев - начинает регистрироваться в 9:00. Сам забег начнется в 10:00.

Регистрация для второй категории – с 10 до 12 месяцев - стартует в 9:50, а малыши проползут дистанцию в 11:00.

Для третьей – с 1 года 1 месяца до 1 года 5 месяцев – регистрация начнется в 10:50, забег в 12:00.

Четвертую возрастную категорию – с 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев - Дворец будет ждать в 11:20, сами малыши стартуют с 12:30.

Для финальной, пятой категории – с 1 года 10 месяцев до 2 лет - регистрация начнется в 11:50, старт малышей намечен на 13:00.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

На протяжении всего мероприятия участников ждут мастер-классы, аквагрим и фотосессия! Мы надеемся, что у вас уже готовы крутые костюмы, вы собрали команду поддержки и так же, как и мы, ждете 4 августа. Не забудьте прихватить с собой паспорт, свидетельство о рождении ребенка, полис обязательного медицинского страхования ребенка, чистую сменную обувь без каблуков и острых деталей. Влажные салфетки тоже будут не лишними.

Подробное Положение и Регламент о Втором ижевском забеге в ползунках можно почитать по ссылкам.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

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