2018-08-03T10:32:41+03:00
Общество

«Карапузы, на старт!» До семейного праздника от «Комсомольской правды» - Ижевск» осталось два дня

Публикуем программу праздника для маленьких чемпионов и их родителей
Анастасия Волкова
Поделиться:
Фото: Архив «КП» в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске
Изменить размер текста:

Уже через два дня в Ижевске пройдет второй забег «Карапузы, на старт!». 4 августа малыши от 7 месяцев до 2 лет и их родители соберутся во Дворце детского (юношеского) творчества. Подготовка к празднику идет полным ходом!

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Напомним, что для каждой возрастной группы установлено свое время регистрации. Это сделано для того, чтобы малыши не томились в ожидании и не капризничали.

Так, первая возрастная категория – с 7 до 9 месяцев - начинает регистрироваться в 9:00. Сам забег начнется в 10:00.

Регистрация для второй категории – с 10 до 12 месяцев - стартует в 9:50, а малыши проползут дистанцию в 11:00.

Для третьей – с 1 года 1 месяца до 1 года 5 месяцев – регистрация начнется в 10:50, забег в 12:00.

Четвертую возрастную категорию – с 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев - Дворец будет ждать в 11:20, сами малыши стартуют с 12:30.

Для финальной, пятой категории – с 1 года 10 месяцев до 2 лет - регистрация начнется в 11:50, старт малышей намечен на 13:00.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

На протяжении всего мероприятия участников ждут мастер-классы, аквагрим и фотосессия! Мы надеемся, что у вас уже готовы крутые костюмы, вы собрали команду поддержки и так же, как и мы, ждете 4 августа. Не забудьте прихватить с собой паспорт, свидетельство о рождении ребенка, полис обязательного медицинского страхования ребенка, чистую сменную обувь без каблуков и острых деталей. Влажные салфетки тоже будут не лишними.

Подробное Положение и Регламент о Втором ижевском забеге в ползунках можно почитать по ссылкам.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Подробности тут

.

.

Подробности тут

.

.

Подробности тут

.

.

Подробности тут

.

.

Подробности тут

.

.

Подробности тут

.

.

Подробности тут

.

.

ООО фирма «Ариго». Сроки проведения с 11 июня по 4 августа 2018 года. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама, 0+.

Еще больше материалов по теме: «Досуг в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Жители Самарской области чаще всего покупают ижевские универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross
В Ижевск приходят холода
В Ижевске дебошир выбрасывал вещи из окна на автомобиль
Обновлённый троллейбус появился в Ижевске
В Ижевске нашли уникальные предметы старины – предположительно, эпохи Александра I
Впервые Ижевск может войти в отопительный период за 1-2 дня
В Удмуртии под колеса грузовика попала 7-летняя девочка
На Воткинском шоссе в Ижевске заработал новый светофор
3 августа в Удмуртии ожидается жара и грозы
В ДТП под Вольском пострадала женщина из Удмуртии
Историю семьи из Удмуртии покажут в передаче «Жди меня» на НТВ
Европейский суд по правам человека постановил выплатить вице-спикеру гордумы Ижевска Шаталову неустойку
ХК «Ижсталь» не поменяет домашний лед
В Ижевске переделают свежеуложенный асфальт на улице 9 Января
В Ижевске пьяный угонщик пытался спрятаться от полиции в лесу
В Удмуртии женщина спаивала детей из-за стресса
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала лицом косметического бренда Shiseido
Tele2 ускорилась в Приволжье
В Удмуртии вынесли приговор бывшему главе администрации Воткинского района
В День ВДВ в Ижевске ограничат движение на улице Горького
Ведущий Первого канала, бабушки из Бураново и именитые спортсмены: Что ждет ижевчан на открытии гонок на квадроциклах
Тяжелый мотоцикл ижевского производства проекта «Кортеж» выйдет на рынок под брендом «Иж»
Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в список кадрового резерва президента России