Празднуем с размахом. Попади на ТНТ 2018
Хэдлайнеры: зрители ТНТ-Новый Регион
Фото: предоставлено ТНТ
6 августа в Ижевске на Центральной площади (с 14:00 до 21:00) Новый Регион празднует день рождения, 10 лет с ТНТ. Не пропусти это событие. К нам приезжает мобильная студия ТНТ, чтобы снять новый, эксклюзивный контент с участием своих зрителей. Теперь шансы попасть на ТНТ есть у каждого.
Что такое мобильная студия ТНТ?
Снаружи это выглядит как гигантская фура, брендированная в цвета и лого ТНТ. Внутри — готовая студия, в которой есть все, чтобы сделать из обычного человека реальную звезду:
— гримерка;
— съемочный павильон;
— монтажная студия;
— команда профи: от визажиста до режиссера. И даже продюсер!
Фото: предоставлено ТНТ
Попади в контент ТНТ
Звезды ТНТ проводят на съемочной площадке по 12-16 часов в день, здесь же понадобится всего несколько минут. ТНТ-Новый Регион предлагает своим зрителям попасть в эпизод любимого сериала или развлекательного шоу или присоединиться к звездам ТНТ, снявшись в совместном ролике.
Фото: предоставлено ТНТ
Для того, чтобы сняться в ID или сыграть эпизод в любимом проекте телеканала нужно:
— зарегистрироваться на площадке ТНТ и получить порядковый номер;
— выбрать одну из сцен сериала, шоу или ID-ролик;
— пройти на грим;
— дождаться вызова на съемку;
— войти в кадр и выполнять команды режиссера.
Весь отснятый материал будет выкладываться в официальную группу ТНТ «ВКонтакте», чтобы каждый мог поделиться началом своей актерской карьеры с близкими и друзьями.
Фото: предоставлено ТНТ
#ТНТздесь
На площадке ижевчан будут ждать:
1. Интерактивные игры от ТНТ
2. Конкурсы от ТНТ-Новый Регион и Живу в Ижевске!
3. Танцевальный батл
4. Фотозона ТНТ
5. Съемка в роликах! Стань звездой ТНТ-Новый Регион!
Приходи, без отличного настроения, бомбического ролика и подарков ты от нас не уйдешь!
Фото: предоставлено ТНТ
Все подробности на сайте popadinatnt.tnt-online.ru
Фото: предоставлено ТНТ
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