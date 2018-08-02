Празднуем с размахом. Попади на ТНТ 2018

2 Авг. 16:03 2018-08-02T16:30:04+03:00

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Хэдлайнеры: зрители ТНТ-Новый Регион

Фото: предоставлено ТНТ

6 августа в Ижевске на Центральной площади (с 14:00 до 21:00) Новый Регион празднует день рождения, 10 лет с ТНТ. Не пропусти это событие. К нам приезжает мобильная студия ТНТ, чтобы снять новый, эксклюзивный контент с участием своих зрителей. Теперь шансы попасть на ТНТ есть у каждого.

Что такое мобильная студия ТНТ?

Снаружи это выглядит как гигантская фура, брендированная в цвета и лого ТНТ. Внутри — готовая студия, в которой есть все, чтобы сделать из обычного человека реальную звезду:

— гримерка;

— съемочный павильон;

— монтажная студия;

— команда профи: от визажиста до режиссера. И даже продюсер!

Фото: предоставлено ТНТ

Попади в контент ТНТ

Звезды ТНТ проводят на съемочной площадке по 12-16 часов в день, здесь же понадобится всего несколько минут. ТНТ-Новый Регион предлагает своим зрителям попасть в эпизод любимого сериала или развлекательного шоу или присоединиться к звездам ТНТ, снявшись в совместном ролике.

Фото: предоставлено ТНТ

Для того, чтобы сняться в ID или сыграть эпизод в любимом проекте телеканала нужно:

— зарегистрироваться на площадке ТНТ и получить порядковый номер;

— выбрать одну из сцен сериала, шоу или ID-ролик;

— пройти на грим;

— дождаться вызова на съемку;

— войти в кадр и выполнять команды режиссера.

Весь отснятый материал будет выкладываться в официальную группу ТНТ «ВКонтакте», чтобы каждый мог поделиться началом своей актерской карьеры с близкими и друзьями.

Фото: предоставлено ТНТ

#ТНТздесь

На площадке ижевчан будут ждать:

1. Интерактивные игры от ТНТ

2. Конкурсы от ТНТ-Новый Регион и Живу в Ижевске!

3. Танцевальный батл

4. Фотозона ТНТ

5. Съемка в роликах! Стань звездой ТНТ-Новый Регион!

Приходи, без отличного настроения, бомбического ролика и подарков ты от нас не уйдешь!

Фото: предоставлено ТНТ

Все подробности на сайте popadinatnt.tnt-online.ru

Фото: предоставлено ТНТ

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