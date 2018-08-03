Проект ижевской радиостанции «Адам» вошел в шорт-лист престижной премии «Радиомания»

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-03T10:23:44+03:00

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Проект «Песни нашей Победы» радиостанции «Адам» (12+) вошел в короткий список номинантов национальной премии «Радиомания-2018», самой престижной награды в этой сфере. Напомним, что ежегодно День победы в Ижевске завершается гала-концертом, который объединяет десятки тысяч горожан.

– Этот проект продуман от и до: у него есть миссия, наполнение и большое количество людей, которые принимают участие в его реализации, - рассказала Анастасия Власова, директор медиагруппы «Центр», в которую входит «Адам». – В этом году нас поддержало правительство республики, администрация города, и из маленького радиопроекта вырос масштабный городской праздник. Неожиданно для себя, мы поняли, что подобные проекты в России можно по пальцам пересчитать, а такого, чтобы объединились команда СМИ, культура и горожане, нигде нет. Поэтому мы приняли решение участвовать в этом конкурсе.

Церемония награждения победителей национальной премии состоится 31 августа в «Крокус Сити Холл». Поедут на торжество и организаторы проекта «Песни нашей Победы»

– То, что мы попали в шорт-лист, это уже хорошо - не всех номинантов пропускают в этот список. То есть мы уже прошли какой-то отборочный этап, нас оценило профессиональное жюри. Для ребят и для нас это уже своего рода победа, - отмечает Анастасия Власова.

В 2017 году проект «Песни нашей Победы» получил награду «Хрустальный микрофон». В этом году он номинирован на еще более серьезную премию.

– Это не просто конкурс. Это самая престижная премия в мире радио. Это круче чем все, чего команда радиостанции когда-либо достигала. Сейчас в одной с нами номинации представлены проекты «Уфимская волна» радиостанции «Спутник ФМ» (УФА) и «Станция Спортивная» радиостанции «Зенит» (Санкт-Петербург). Ура всем нашим участникам, победителям, зрителям, артистам и всем, кто создает этот проект! - рассказала программный директор радио «Адам» Наталья Макарова.

Кстати!

Уже сейчас идет работа над созданием концепции проекта «Песни нашей Победы-2019», но окончательное решение будет принято в начале следующего года.

– Возможно, мы вернем туда детскую номинацию. Возможно, растянем финал проекта с 9 мая по 21 июня - есть интерес в том, чтобы продолжить историю до Дня памяти и скорби. Мы понимаем, что есть смысл делать проект еще профессиональнее, качественнее, ярче и, может быть, выходить за рамки региона, - отмечает Анастасия Власова.

СПРАВКА «КП»

«Радиомания» – самая престижная награда в сфере радиовещания в России, которая по праву считается радийным «Оскаром». Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио. Церемония вручения премии «Радиомания – 2018» по традиции пройдет с участием самых популярных российских артистов, которые исполнят для участников и гостей церемонии свои главные хиты, звучащие в эфире российских радиостанций.

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