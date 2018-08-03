Как приготовить вкусный шашлык? Советами поделились шеф-повара заведений Ижевска

3 Авг. 14:54 2018-08-03T15:15:33+03:00

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Лето – самое время поехать на дачу и побаловать себя и гостей любимым блюдом «выходного дня» – шашлыком. Мы пообщались с профессионалами и узнали несколько тонкостей в приготовлении шашлыка.

1. Маринуем

Один из первых этапов в приготовлении шашлыка – маринование. Шеф-повар кафе «Пельменарий» Александр говорит, что для маринада главное – это лук, помидоры и немного специй. Любое мясо с такой «заправкой» преображает само себя.

– Если углубляться и добавлять разные специи, то ими можно перебить вкус мяса. А лук и помидоры не только сохраняют этот вкус, но и придают мясу мягкость, – делится Александр.

Для любителей необычного вкуса он советует добавить в маринад лайм, мяту и сладкий соус. Но вкус мяса он перебьет.

Шеф-повар доставки шашлыка «Три поросенка» Илья предлагает при выборе ингредиентов отталкиваться от вида мяса: к курятине, например, добавлять майонез, а к говядине – больше лука.

– Куриная грудка достаточно сухая, добавление майонеза в маринад сделает мясо сочнее и мягче. В говядину же стоит замариновать больше лука. Это мясо достаточно жесткое, а в луке содержатся вещества, которые сделают его более мягким, – поясняет Илья.

2. Жарим

Существует несколько способов обжарки мяса для шашлыка: на чугунной сковороде, на углях и гриле. Но, по словам экспертов, удачнее всего шашлык получается именно на углях.

– При жарке на углях нужно следить за температурой, особенно если в маринаде был лук. Дело в том, что луковый сок обладает карамелизирующими свойствами, и при большом жаре такой шашлык быстро темнеет, а внутри остается сырым, – делится Александр.

Еще один важный момент для готовки шашлыка – это выбор угля. Большинство из опрошенных нами экспертов голосуют за березовый уголь: мясо получается более ароматным.

– Если брать вишню или какие-то цитрусовые деревья, то мясо получится с горчинкой. Яблоня придает сладость. А пихтовые дают много смолы, и мясо получается горьким, – подытожил Александр.

ЗНАЙ

– Готовить шашлык не на углях, а на чугунной сковороде проще, но тогда мясо, по словам экспертов, получается не таким ароматным.

– Личный секрет шеф-повара Александра: использовать в маринаде горчицу: «Она добавляет легкую сладость и хорошо размягчает жилки в мясе.

– Илья из «Трех поросят» советует: чтобы убрать жилки и получить сочное мясо, нужно сделать маринад из газированной минеральной воды, соли, перца, лука и больше ничего!

– Александр не рекомендует добавлять в маринад уксус: мужчина использует его в процессе приготовления. Для этого уксус нужно развести водой и сбрызгивать им мясо при готовке, чтобы придать легкую кислинку.

– Самый простой и, главное, быстрый рецепт маринада, по мнению Александра, это смесь из кетчупа, горчицы и хрена. Использовать его лучше на курятине: «Через полчаса жарки мясо получается сочным, ароматным, со жгучей корочкой. Прекрасный маринад! Тем более что курица, говядина и свинина любят горчицу».

Рецепты от профи

Профессионалы поделились несколькими рецептами. Раскрывать все свои секреты они отказались – приглашают к себе в ресторан пробовать и догадываться самим.

Александр, повар с 10-летним стажем. Шашлык из рыбы:

Александр

– Берем филе скумбрии, делим на 2 части. Маринад очень легкий, быстрый: в сметану добавляем соль и лук, предварительно порезанный полукольцами и размятый. Сметана придаст кислинки, лук дает ароматный сок. Филе нужно замочить на 30 минут, рыба обжаривается на углях цельными кусками. После приготовления желательно полить рыбу лимонным соком.

Иван, повар Центра здоровья и отдыха «Ижевские термы». Маринад для мяса:

Иван, повар Центра здоровья и отдыха «Ижевские термы»

– При приготовлении мяса я добавляю только паприку и масло. Если мясо вы купили жесткое, то добавьте в маринад несколько долек киви либо газированной минеральной воды.