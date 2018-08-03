2018-08-03T15:29:21+03:00
Общество

Коллекционер винила, турист и драматург: открываем новые грани в следователях Удмуртии

В честь Дня сотрудника органов следствия России раскрываем тонкую натуру сотрудников следственного управления СК России по Удмуртии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Чтобы оберегать нашу безопасность и всячески ее укреплять, следователи следственного управления СК России по Удмуртии пропадают на работе практически сутками. И это не преувеличение. Но при том умудряются находить время для семьи и хобби. Мы решили узнать, что скрывается за многотомными делами и историями о кровавых убийствах.

ЗАВЯЖЕТ ЛЮБОЙ УЗЕЛ

Сергей Дербин.

Сергей Дербин.

Сергей Дербин - молодой 24-летний следователь, который приехал в Удмуртию из Пермского края. Здесь он выучился в УдГУ, а позже устроился в следственное управление. На данный момент ловит преступников в Ленинском районе Ижевска. Вместе с изучением законов и расследованием дел он успевает и профессионально заниматься спортом. Особенно Сергею Владиславовичу нравится спортивный туризм.

- Когда мне было 12 лет, в школу пришел тренер набирать детей в кружок по спортивному туризму. Решил записаться и вот по сегодняшний день веревки плету, - рассказывает старший следователь Сергей Дербин.

Фото: предоставлено Сергеем Дербиным

Фото: предоставлено Сергеем Дербиным

Благодаря умению вязать узлы и преодолевать различные препятствия он уже пробовал себя на краевых и федеральных соревнованиях. Занимал и призовые места, в том числе с командой.

- Благодаря этому учишься работать в команде, не подводить себя и других. Прививаются спортивные навыки, улучшается физическая подготовка. Ну и, конечно, думать заставляет, - делится Сергей Владиславович.

ЦЕНИТЕЛЬ РОК-МУЗЫКИ

Денис Иванов. Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Денис Иванов. Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

А руководитель отдела процессуального контроля, например, связал свою жизнь с рок-музыкой. Денис Иванов с девятого класса играл на бас-гитаре. Сейчас коллекционирует оригинальные виниловые пластинки с записями выдающихся рок-музыкантов 20 столетия.

В его архивах уже есть знаменитые альбомы группы «Битлз» - «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» и группы «Пинк Флойд» - «Темная сторона луны». Многие раритетные экземпляры выпущены в 1960-80-х годах в Великобритании, США, Голландии.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

- Тот оригинальный и чистый звук позволяет перенестись в то время, когда талантливая ливерпульская четверка была в зените славы, Джон Леннон был жив, и ничего не предвещало последующих трагических событий, - признался Денис Андреевич.

«МУЗЫКА НАШЕГО СЕРДЦЕБИЕНИЯ»

Фото: Архив

Фото: Архив

За суровым мужчиной в кабинете, обставленном сейфами и бумагами, скрывается поэт. Это как раз про заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Александра Бузанакова. Его творчество всегда имеет сатирическую окраску и по-доброму нацелено на коллег и ситуации, связанные с рабочим процессом.

- Стихи рождаются, только когда есть настроение, а без юмора и смысла нет писать, - рассказал Александр Рафагатович.

Юмористические строки, выходящие из-под его острого пера, способны разрядить даже самую напряженную обстановку и скрасить суровые будни следователя. Вот, например, поэтическое посвящение родному второму особо важному отделу, который, к слову, занимается расследованием дел экономической направленности:

«Один вопрос нас всех тревожит

Немного больше остальных:

Как много здесь людей хороших

Не спят порой из-за плохих.

И не беда, что мы балет не сразу

От оперы сумеем отличить,

Зато мы всю коррупционную «заразу»

На нары сможем приземлить!

Ошибок наших не простит никто,

Доверие на бис не вызывают,

Не можем мы терять свое лицо,

Пока страна нам доверяет!»

Кстати, мы уже публиковали интервью с Александром Рафагатовичем в преддверии Дня защитника Отечества. Его можно прочитать по ссылке.

ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ ДУШИ

Михаил Соловьев. Фото: Архив

Михаил Соловьев. Фото: Архив

С музой на «ты» и следователь Завьяловского межрайонного следственного отдела Михаил Соловьев. Он общается с рецидивистами и насильниками, составляет отчеты об убийствах. А вечером садится за компьютер и пишет… пьесы о проблемах подростков, о нерушимости дружбы и доброте.

Еще во время учебы в университете он увлекся драматургией. Встреча с режиссером любительского театра открыла для будущего следователя новые горизонты в совершенно иной, не связанной с профессиональной деятельностью, области.

Сегодня Михаил Сергеевич является автором четырех театральных пьес, по одной из которых поставлен спектакль в Ижевской театральной студии. Пьеса «Кот» повествует о том, как человеческие слабости, если их не преодолевать, мешают исполнить мечту и изменить свою жизнь.

Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК России по Удмуртии

Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК России по Удмуртии

- Когда нахлынет вдохновение, тогда и рождаются произведения. Например, как раз пьесу «Кот» написал после того, как послушал игру на пианино. Подумал: «Такая хорошая музыка!» И сразу лейтмотив пьесы появился, - рассказал Михаил Сергеевич.

Главные темы в его творчестве – любовь и дружба, а работа следователя, связанная с многочисленными контактами с людьми и обостренными ситуациями их взаимоотношений, дает богатый материал для вдохновения.

На вопрос о том, что бы в итоге он выбрал - работу следователя или славу великого драматурга, Михаил затрудняется ответить. Не хочет расставаться ни с тем, ни с другим. Есть желание выйти на международный уровень со своим творчеством, но и завязывать с работой следователя тоже не входит в его планы. Пока две разные грани ему удается совмещать.

Редакция благодарит пресс-службу следственного управления СК России по Удмуртии и лично Веру Леонидовну Филиппову за помощь в подготовке материала.

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