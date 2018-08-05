Погода в Ижевске: осень даст о себе знать в середине недели

5 Авг. 13:21 2018-08-05T14:12:24+03:00

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По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящая неделя в Ижевске– с 6 по 12 августа - будет теплой и дождливой.

Понедельник, 6 августа. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до +24 градусов. Ветер юго-западный, 3,8 м/с.

Вторник, 7 августа. Облачно, с прояснениями. К вечеру ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется д +25 градусов. Ветер западный, 3 м/с.

Среда, 8 августа. Осенняя, пасмурная погода. Днем всего до +22 градусов. С утра возможен дождь.

Четверг, 9 августа. Небольшой дождь и небо, весь день затянутое тучами. Днем воздух прогреется до +19 градусов.

Пятница, 10 августа. В этот день будет теплее. Сохранится пасмурная погода, столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Суббота, 11 августа. Воздух прогреется до +25 градусов, но солнца из-за туч не будет видно. Ветер северо-западный 2,5 м/с.

Воскресенье, 12 августа. Днем сохранится +25 градусов и пасмурная погода. Без осадков.