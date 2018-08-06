Арест имущества и запрет на выезд. Что ждет ижевчан, которые не погасили свои долги

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-06T11:32:26+03:00

К концу первого полугодия в их работе находились 724 тысячи исполнительных производств, на общую сумму 53,7 млрд рублей Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Изменить размер текста: A A

С начала 2018 года жители Удмуртии задолжали почти 54 миллиарда рублей. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов, увеличилось число долгов по кредитам, налогам, услугам ЖКХ и административным штрафам. Что ждет неплательщиков и как приставы взыскивают долги с ижевчан, разбиралась «Комсомолка».

КАК ВЗЫСКИВАЮТ?

Цифры, которые приводят судебные приставы, поражают. К концу первого полугодия в их работе находились 724 тысячи исполнительных производств, на общую сумму 53,7 млрд рублей. В числе задолженностей граждан - долги не только перед физическими лицами, но и ресурсоснабжающими организациями.

Для взыскания этих сумм приставы используют самые разные методы: одним должникам хватает напоминания о долге, других - ждут более суровые меры.

- Например, совместно судебные приставы выходят по адресам с управляющими компаниями, с их представителями, с представителями налоговой службы, с представителями компаний топливно-энергетического комплекса. В ходе рейдов составляются акты описи и ареста имущества, - поясняет Игорь Наговицын.

НЕ ПЛАТИШЬ? РАБОТАЙ!

По данным судебных приставов, самый эффективный способ для взыскания долгов с ижевчан - наложение ареста на имущество, запрет на регистрацию имущества и ограничение права выезда заграницу. Отдельно стоит выделить и исполнительский сбор, который как минимум на 7% увеличивает подлежащую выплате сумму при невыполнении условий в 5-дневный срок. Не желая переплачивать, должники стараются погасить задолженность вовремя.

Если же эти меры не действуют, то должника привлекают к обязательным работам. Например, за неуплату алиментов одного из ижевчан обязали отработать 150 часов в доме народного творчества, а другой – 2.5 месяца или 180 часов бесплатно трудился на территории больницы.

Это, кстати, не значит, что долг прощен – отработка обязательных работ является дополнительной санкцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что делать, если ижевчан беспокоят коллекторы из-за чужих долгов?

Коллекторы под Новосибирском пригрозили должнику объявить его педофилом

В Удмуртии оштрафовали назойливых коллекторов на 50 тысяч рублей