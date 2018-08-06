2018-08-06T15:23:07+03:00
Происшествия

«Он очень хотел жить» У погибшего в авиакатастрофе жителя Удмуртии осталось двое детей

4 августа в Красноярском крае потерпел крушение вертолет, на борту которого был житель Можги
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com и Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского краяФото: vk.com и Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
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Надежный товарищ, преданный брат, любящий муж и отец... Вспоминая про Вадима Вахрушева (имя изменено – прим. ред.), близкие не жалеют добрых слов. 4 августа в Красноярском крае потерпел крушение вертолет МИ-8, на борту которого находились 18 человек. Одним из них был наш соотечественник, 28-летний житель Можги.

СТРАШНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ

Напомним, что трагедия произошла около 10 часов утра по местному времени (6 утра по Москве) в Туруханском районе. С площадки в районе Ванкорского нефтяного месторождения взлетали два вертолета. Первый – Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, второй – Ми-8АМТ, который должен был доставить рабочих на нефтеперекачивающую станцию. По неустановленной причине Ми-8АМТ столкнулся с внешней подвеской Ми-8 и упал. При столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака, машина полностью разрушилась и сгорела.

На борту находились 15 рабочих Ванкорского нефтяного месторождения и три члена экипажа. Один из них - Вадим, работавший специалистом по бурению нефтяных скважин и приехавший сюда на вахту.

У НЕГО БЫЛО МНОГО ПЛАНОВ

– Все детство с Вадимом мы провели вместе. Он всегда был очень энергичным и веселым ребенком. Потом я поступил в военный институт и наши встречи стали гораздо реже, но мы всегда поддерживали связь, – вспоминает двоюродный брат Вадима, Мансур. – Вадим был из тех людей, у которых было очень много планов на жизнь! Он хотел жить! Месяц назад он со своей семьей он был на моей свадьбе. Я не могу и не хочу верить, что его больше нет. Он навсегда останется в наших сердцах молодым, целеустремленным и настоящим мужчиной.

У погибшего осталась жена и двое очаровательных сыновей.

– Мы были знакомы мы с Вадимом с детского сада, учились в одном классе. Вадим был очень хороший друг и товарищ, отзывчив, легок в общении, всегда выручал друзей в трудные минуты. Для нас стало большим шоком известие о его трагической гибели. Он просто любил жизнь и оптимистично смотрел в будущее. Скорбим и приносим глубокие соболезнования родителям и семье, – рассказал одноклассник Вадима, Тимур.

– Вадим был серьезным, ответственным и решительным человеком. С друзьями всегда был приветлив, – вспоминает одноклассница Вадима, Анна. – Он был заводилой, голос у него был такой командирский, песни пел замечательно! До сих пор в голове его голос, смех.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время на месте крушения продолжаются работы. Когда они завершатся, родственники смогут получить тела погибших. Известно, что родные погибшего жителя Удмуртии получат компенсацию. Участие в выплатах компенсаций примут компании «РН-Ванкор» и «ЮТэйр».

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Рассматриваются все версии крушения воздушного судна – ошибка пилотов, техническая неисправность и столкновение с грузом, закрепленном на другом вертолете.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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