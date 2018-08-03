2018-08-03T10:25:21+03:00
Общество

Утро в Ижевске: признание вины водителя, сбившего парня на ул. Карла Маркса, оценка участников конкура «Команда Ижевска» и возрождение мотоцилетного бренда «Иж»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Юрий АБАШЕВ
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 3 августа, пятница. За окном переменная облачность, +21 градус. Столбик термометра сегодня поднимется до отметки +29. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы готовитесь к началу рабочего дня, предлагаем вспомнить новости одной строкой:

- Историю семьи из Удмуртии покажут в передаче «Жди меня» на НТВ (подробнее)

- Европейский суд по правам человека постановил выплатить вице-спикеру гордумы Ижевска Шаталову неустойку (подробнее)

- В Удмуртии женщина спаивала детей из-за стресса (подробнее)

- В Удмуртии вынесли приговор бывшему главе администрации Воткинского района (подробнее)

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Кто и как будет оценивать участников конкурса «Команда Ижевска»?

izh.ru

izh.ru

23 июля в столице Удмуртии стартовал конкурс «Команда Ижевска». Его задача – подобрать команду будущему главе города. Как будет проходить конкурс, и кто может принять в нем участие, разбиралась «Комсомолка» (продолжение).

Водитель, сбивший 16-летнего подростка на Карла Маркса в Ижевске, признал свою вину

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1 августа в Октябрьском районном суде Ижевска с самого утра было многолюдно. В 9:30 утра там началось второе судебное заседание по громкому делу, которое в апреле этого года взбудоражило весь город: на улице Карла Маркса водитель «Инфинити» насмерть сбил 16-летнего подростка (продолжение)

Публикуем программу праздника «Карапузы, на старт!»

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В Ижевске пройдет второй забег «Карапузы, на старт!». 4 августа малыши от 7 месяцев до 2 лет и их родители соберутся во Дворце детского (юношеского) творчества. Подготовка к празднику идет полным ходом! Напомним, что для каждой возрастной группы установлено свое время регистрации. Это сделано для того, чтобы малыши не томились в ожидании и не капризничали (продолжение).

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