2018-08-11T11:24:20+03:00
Общество

Итоги недели: претенденты на пост главы Ижевска, завершение расследования взрыва газа на Удмуртской и арест глазовского педофила

Подборка самых важных и запоминающихся событий уходящей недели
Анастасия Волкова
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ФОТО: АРХИВФОТО: АРХИВ
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Эта неделя выдалась по-настоящему насыщенной событиями и новостями. Что произошло – расскажем в нашем материале.

Коротко о главном:

Ижевская LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в России (подробнее)

В Удмуртии будут судить мужчину, который надругался над 7-летней девочкой (подробнее)

Самый большой звездопад лета: где и когда его можно увидеть в Ижевске

В клавиатуре Google появился удмуртский алфавит

Завкафедрой ИжГТУ предстанет перед судом за мошенничество (подробнее)

В Татарстане утонул 40-летний ижевчанин (подробнее)

В Ижевске появятся трамвайные пути, поглощающие шум и вибрацию (подробнее)

Следователи завершили расследование дела о взрыве в жилом доме по улице Удмуртской в Ижевске (подробнее)

Далее с подробностями:

Кто станет главой Ижевска?

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

В понедельник, 20 августа, состоится внеочередная сессия городской думы Ижевска, на которой скажут имя нового главы города. Отметим, что 10 августа конкурсная комиссия определилась с основными претендентами на пост градоначальника. Их двое. (продолжение)

Как вырастить в Удмуртии арбузы, дыни и черешню

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

Теплолюбивые растения, имея южное происхождение, созревают при жаркой погоде. Как быть, если в Удмуртии жаркое лето раз на раз не приходится, а сладкие плоды очень хочется, выясняла «Комсомолка». (продолжение)

«Он всегда действовал одинаково». В удмуртской школе преподаватель видеокурсов приставал к мальчикам

ФОТО: vk.com

ФОТО: vk.com

- Я не верю, что он действительно мог оказаться педофилом. Мы знакомы с ним 30 лет, и за эти годы он показал себя только с лучшей стороны.

Рассказывая про 53-летнего Ивана Соколова*, знакомые не скрывают своего потрясения. 8 августа мужчину задержали по подозрению в растлении подростков. По данным следствия, на счету преподавателя глазовской телевизионной студии как минимум 4 пострадавших. Все они - мальчики от 13 до 15 лет (продолжение)

Домашки не будет?

ФОТО: Михаил Фролов

ФОТО: Михаил Фролов

Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников. Якобы из-за большой нагрузки у школьников теряется интерес к учебе (продолжение).

Ижевчанин помог другу, получившему 40 переломов, принять участие в соревнованиях по триатлону

ФОТО: Дмитрий Еремин

ФОТО: Дмитрий Еремин

Роман Скобкарев – хороший друг. В этом убедился Айрат Хамадеев – участник IRON STAR, который три года назад получил множественные травмы. Как мечта превратилась в реальность.

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