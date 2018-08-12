Погода в Ижевске: в городе будет тепло и пасмурно

СЕГОДНЯ 12:41 2018-08-12T12:51:09+03:00

Только к концу неделю в городе начнет холодать

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По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящая неделя в Ижевске - с 13 по 19 августа - будет теплая и облачная погода.

Понедельник, 13 августа. Весь день в городе будет теплая погода и без осадков. Днем воздух прогреется до +28 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до +19...+25.

Вторник, 14 августа. В город придет небольшой похолодание. Днем и вечером воздух прогреется до +21 градуса.

Среда, 15 августа. Будет чуть теплее, чем во вторник. Днем столбик термометра будет держаться на отметке в +23 градуса, а к вечеру опустится до +16...+20. Осадков также не ожидается.

Четверг, 16 августа. Весь день в Ижевске будет пасмурно, но без дождей. Днем синоптики обещают +23...+25 градусов, а вечером +19...+22.

Пятница, 17 августа. В город вернутся дожди, которые будут идти весь день. Днем воздух прогреется до +22 градусов, вечером до +15...+19.

Суббота, 18 августа. В Ижевске вновь весь день будут идти небольшие дожди. В этот же день придет похолодание. Днем до +17 градусов, вечером до +12...+15.

Воскресенье, 19 августа. Осадки ждут ижевчан и в последний день недели. Днем воздух прогреется до +20 градусов, вечером +14...+17.