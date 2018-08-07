Утро в Ижевске: удар молнии в детей, полумарафон ради друга и самый интенсивный звездопад лета

СЕГОДНЯ 07:30 2018-08-07T08:31:14+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 7 августа. За окном +19, днем ожидается повышение температуры до +26. По данным Яндекс. Погода сегодня будет облачная с прояснениями, без осадков.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

Ижевчане смогут посетить открытую тренировку ХК «Ижсталь» (продолжение).

В Ижевске из-за ремонта теплотрассы временно перекроют часть ул. Сабурова (продолжение).

Жители Ижевска смогут увидеть метеорный поток Персеиды (продолжение).

В зоопарке Удмуртии сменился режим работы (продолжение).

В Ижевске будут судить 19-летнего жителя за возбуждение расовой ненависти (продолжение)

В Удмуртии двоих подростков госпитализировали после удара молнией (подробнее).

Далее с подробностями:

«Он очень хотел жить»

ФОТО: vk.com и Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края

4 августа в Красноярском крае потерпел крушение вертолет. В результате происшествия погиб житель Удмуртии. У него осталось двое детей. (подробнее)

Ижевчанин помог другу, получившему 40 переломов, принять участие в соревнованиях по триатлону

ФОТО: Дмитрий Еремин

Роман Скобкарев – хороший друг. В этом убедился Айрат Хамадеев – участник IRON STAR, который три года назад получил множественные травмы. Как мечта превратилась в реальность.

Арест имущества и запрет на выезд. Что ждет ижевчан, которые не погасили свои долги

ФОТО: Архив

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов, увеличилось число долгов по кредитам, налогам, услугам ЖКХ и административным штрафам. Как будут наказывать неплательщиков (подробнее)

Сколько зарабатывает и почему может уйти в отставку глава Ижевска

ФОТО: Архив

Перед выборами главы Ижевска «Комсомолка» ответила на 7 наивных вопросов о градоначальнике

Убийство было спланировано

ФОТО: Агентство городских новостей "Москва"

27 июня три сестры - Мария (17 лет), Ангелина (18), Кристина (19) - зарезали в квартире собственного отца Михаила. Родные девочек рассказывают, что мужчина был домашним тираном - выгнал из дома родившую ему детей жену, дочерям постоянно угрожал оружием, бил. Якобы даже домогался. Девушкам это настолько надоело, что они спланировали убийство отца. (подробнее)