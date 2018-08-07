Готовь счетчик с лета: каких ижевчан обяжут устанавливать счетчики на газ и во сколько это обойдется?

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-07T09:22:05+03:00

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Вступили в силу изменения в Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...». По новым правилам, до 1 января 2019 года в большинстве ижевских квартир должны появиться газовые счетчики. Во сколько обойдется их установка и кого не коснулись изменения?

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость счетчика с установкой – 2 890 рублей.

- Стоимость услуг по установке зависит от необходимости проведения работ по реконструкции газопроводов в квартирах с применением сварочных работ, - поясняют специалисты абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск». - Бывают случаи, когда установка счетчика требует частичного переустройства системы газоснабжения. Тогда стоимость рассчитывается индивидуально, поскольку необходимо вносить изменения в проектную документацию.

Кстати, по данным «Газпром межрегионгаз Ижевск», газовыми счетчиками уже оборудованы все частные дома Ижевска и примерно четверть квартир.После установки счетчики проверяют раз в 8-12 лет, после чего принимается решение о дальнейшей эксплуатации прибора учета.

Новые правила не распространяются на ветхие и аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2013 года. Не придется устанавливать счетчик и в тех квартирах, в которых максимальное потребление газа не превышает 2 куб.метров в час. То есть если из газового оборудования в вашей квартире есть только плита – счетчик ставить вы не обязаны. Всем остальным жильцам счетчик ставить придется. Если же жильцы не установят его сами, прибор установят принудительно, за их счет.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Без счетчика оплата за газ производится по нормативам.Минимальная плата в месяц - 64,32 рубля – если в квартире прописан только 1 человек и установлена только газовая плита. При этом подразумевается, что каждый прописанный житель потребляет по 12 кубов в месяц; если еще и газовый водонагреватель – уже 32 куб.метра, а если в доме газовое отопление – то оплата рассчитывается исходя из площади – по 8,7 кубических метров газа на каждый квадратный метр площади, причем оплата производится в течение всего года.

5,18 рублей за июнь за газ по счетчику. Без счетчика минимальная плата в месяц - 64,32 рубля – если в квартире прописан только 1 человек и установлена только газовая плитаФото: Алена Селезнева

По счетчику же вы платите лишь за то количество газа, что потребили: 5,36 руб./куб.метр - если у вас стоит только газовая плита, 5,29 руб./куб.метр – если стоит еще и водонагреватель и 5 231 руб. /1000 куб.метров газа для тех, кто пользуется газовым отоплением.

- Уже много лет как поставила и не жалею, плачу в месяц самое большое 30 рублей при 4 взрослых, летом теперь вообще по 15 рублей выходит- рассказывает ижевчанка Елена. - Счетчик я ставила 6 лет назад за 2,5 тысячи.

У Елены в квартире установлена только газовая плита. Без счетчика за газ ежемесячно пришлось бы платить 257 рублей. Разница очевидна. При экономии ежемесячно более 200 рублей, счетчик Елены окупился примерно за год.

Счетчик на фото был установлен в 2014 году, то есть за 4 года он насчитал чуть более 80 кубов газа – это менее 429 рублей по нынешним тарифам!Фото: Алена Селезнева

КАК УСТАНОВИТЬ?

Установкой газовых счетчиков в Ижевске занимается АО «Газпром газораспределение Ижевск». Узнать все подробности можно по адресу: ул. Коммунаров, 359 или по телефонам: (3412) 412-233, 539-210.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск» в разделе «УСЛУГИ» / «Техническое обслуживание газового оборудования».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В связи с внесением изменений в действующее законодательство определен новый порядок и условия исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Теперь техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться раз в год!

Во избежание несчастных случаев, которые могут повлечь гибель людей, рекомендуем своевременно заключать договоры ТО ВДГО (ВКГО), не менять самостоятельно газовое оборудование, не использовать газовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации и обеспечивать допуск специалистов для проведения необходимых работ. При допуске специалистов убедитесь, что они являются работниками специализированной организации по наличию удостоверения, спецодежды, дополнительно можно позвонить в аврийно-диспетчерскую службу по тел. 04, 104.

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