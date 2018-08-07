В Ижевске прошел второй забег в ползунках «Карапузы, на старт!»

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-07T16:16:34+03:00

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4 августа для ижевских малышей, их мам, пап, бабушек и дедушек выдался по-настоящему жарким! Во Дворце детского (юношеского) спорта маленькие чемпионы соревновались в умении ползать и бегать, а их родители - в создании ярких семейных образов: прошел второй забег в ползунках «Карапузы, на старт!» от «Комсомольской правды».

КАК ВСЕ ПРОШЛО?

Напомним, что впервые забег прошел в Ижевске в феврале 2017 года. Тогда попробовать свои силы заявились около 240 участников. В этом же году на старт вышли более 300 малышей. Всего было 5 возрастных категорий участников, у каждой из которых было свое время и регистрации, и забега.

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

Слет покемонов, спартанцев, принцесс, кошек, фиксиков, гусениц, балерин и бэтменов начался в 9:00. Самым многочисленным и самым долгим стал забег в первой и второй возрастных категориях. Малыши должны были проползти дистанцию длиной 6 метров. Однако они то и дело отвлекались, ползли обратно к старту и сходили с дистанции. Стоит отдать должное родителям: они мастерски приманивали своих детей к финишу: ключами, любимыми игрушками, компьютерными мышками, телефонами, пультами и даже игрой на гитаре!

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

Чемпионы в третьей, четвертой и пятой возрастной категории эту же дистанцию должны были пробежать. Без казусов не обошлось. Некоторые детки отказывались идти ножками - они радостно ползли к финишу. Маленьких участников поддерживали их семьи: они придумали кричалки и нарисовали плакаты.

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

Не только карапузы боролись за первое место, но и их родители. Так, для пап был конкурс «Отец-молодец», где они померялись силой - папы должны были отжиматься.

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

А для мам было подготовлено соревнование «Супермама», где нужно было угадывать детские мелодии.

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

Торжественно открыл и закрыл праздник коллектив танцевальной студии NextPro.

На протяжении всего мероприятия на площадке дежурили врачи «Быстромед». Родители могли не переживать за здоровье маленьких чемпионов. Работали площадки с аквагримом, дегустацией от кулинарии «Счастье есть!» и детские мастер-классы.

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

- Конкурс «Карапузы, на старт!» прошел на высоком уровне, - прокомментировала Лариса Городилова, представитель «СОГАЗ-Мед».- Радует тот факт, что конкурс с каждым годом привлекает все больше и больше участников. Спасибо большое газете "Комсомольская правда" за такой чудесный проект. Удмуртский филиал АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" уже второй год подряд выступает в качестве генерального партнера по реализации проекта. Очень надеюсь, что наше участие привлечет внимание родителей к деятельности нашей страховой компании. Многие думают, что задача страховой медицинской организации только выдать полис ОМС. На самом деле одной из главных задач СМО является защита прав застрахованного лица при возникновении проблем в оказании медицинской помощи. Поэтому к выбору страховой компании в качестве защитника нужно подходить очень серьезно. Какое пожелание по развитию конкурса? Расширить географию его проведения. Организовать его проведение в городе Воткинске, Сарапуле и др. городах Удмуртии.

О «КАРАПУЗАХ» В ИСТОРИЯХ УЧАСТНИКОВ

Так и не доползла до финиша

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

Одной из самых очаровательных участниц стала малышка Полина в костюме покемона Пикачу. Увы, она так и не добралась до финишной прямой. Девочка проползла лишь половину дистанции, а потом объявила забастовку. Ее не привлек ни шарик, которым изо всех сил приманить девочку к финишу пыталась мама, ни даже наша ведущая Наталья Макарова.

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

- Мы готовили костюм два дня, - признается мама Полины Юля. - Одели в Пикачу, потому что мне очень симпатичен этот персонаж. Образ получился очень ярким. И несмотря на то, что на дистанции мы оказались не первыми, нисколько не расстроились.

Кстати, папа девочки был одет в костюм Эша - владельца Пикачу.

Симка и Нолик, на старт!

Каких только костюмов не было на «Карапузах»! На старт вышли даже настоящие фиксики.

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

- Наши костюмы мы готовили очень долго, - признается Марина. - В их создании нам помогли воспитательница и заведующая детским садом. А на детках футболки, которые нам расписала соседка. Она же сделала аквагрим. У нас хорошие друзья, они оказали колоссальную поддержку.

Стоит признаться, малыш из семьи фиксиков довольно быстро прошел свою дистанцию. И дело даже не в ярких костюмах, которые завлекали внимание, а в любимой машинке, которую родители выбрали в качестве «приманки».

Победа за нами!

А вот победителем в третьей возрастной категории стал карапуз из семьи пиратов Мазилкиных.

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

- Мы месяц тренировали команду «На старт. Внимание. Марш!», чтобы Матвей рванул к победе, - признается мама Екатерина. - Он у нас очень активный, поэтому в том, что мы будем первыми, я даже не сомневалась. Костюм придумали достаточно быстро. Пиратами мы стали по одной простой причине: папа наш моряк.

Вот это группа поддержки!

Одна семья пришла на праздник в костюмах зайцев. Еще и в полном составе! Поболеть за малыша пришли и бабушки, и родители, и другие дети. И все-все были зайцами, с почти настоящими морковками, ушками и хвостиком.

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

- Впечатления от «Карапузов» самые положительные, все понравилось, - говорит мама Ольга. – Мы решили нарядить всех в одинаковые костюмы, чтобы устроить настоящий семейный праздник!

ВСТРЕЧАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Первая возрастная категория:

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

1) Далимир Сосновский

2) Сулейман Галеев

3) Владислав Кузнецов

Вторая возрастная категория:

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

1) Егор Шарафутдинов

2) Злата Кычанова

3) Тимофей Бельтюков

Третья возрастная категория:

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

1) Матвей Мазилкин

2) Илья Кожевников

3) Амалия Копылова

Четвертая возрастная категория:

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

1) Степан Малышев

2) Данил Колчин

3) Егор Жагин

Пятая возрастная категория:

Фото: Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

1) Амир Закиров

2) Екатерина Кожевникова

3) Дарья Воронова

Подробное Положение и Регламент о Втором ижевском забеге в ползунках можно почитать по ссылкам.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

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Подробности тут

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Подробности тут

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Подробности тут

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Подробности тут

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Благодарим всех партнеров проекта за активное участие в подготовке и проведении второго ижевского забега «Карапузы, на старт!»

ООО фирма «Ариго». Сроки проведения с 11 июня по 4 августа 2018 года. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама, 0+.