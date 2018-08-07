ТНТ-Новый Регион разменял второй десяток
6 августа. Центральная площадь города. Трогательное до мурашек событие для Нового Региона – 10 лет сотрудничества с ТНТ.
В этот день весь Ижевск пульсировал в ритме ТНТ. Приезд большого брата произвёл фурор - каждый смог почувствовать себя настоящей звездой канала. Песни, танцы, розыгрыши и драйв Константина Шелягина (актёра сериала "Универ") сделали наш праздник незабываемым!
Фото: предоставлено ТНТ
Главная фишка площадки – мобильная студия. В ней ижевчане снимались со звездами канала ТНТ. Горожане прошли все этапы подготовки к съемкам:
- Выбор партнера
- Профессиональный makeup
- Обсуждение с режиссером мизансцены
В результате каждый получил готовое видео со звездой ТНТ для своих соцсетей уже через полчаса после съемки. Все ролики с площадки можно посмотреть тут.
Ижевск! ТНТ здесь.
Совсем скоро из всех работ выберут 10 лучших, которые попадут в эфир #ТНТНовыйРегион
«Мы очень рады, что сотни горожан разделили с нами этот праздник. СПАСИБО, наш любимый и верный телезритель»
С любовью, ТНТ-Новый Регион.
Фото: предоставлено ТНТ
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