2018-08-07T17:06:36+03:00
Телевизор

ТНТ-Новый Регион разменял второй десяток

6 августа каждый ижевчанин смог почувствовать себя настоящей звездой канала
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Фото: предоставлено ТНТФото: предоставлено ТНТ
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6 августа. Центральная площадь города. Трогательное до мурашек событие для Нового Региона – 10 лет сотрудничества с ТНТ.

В этот день весь Ижевск пульсировал в ритме ТНТ. Приезд большого брата произвёл фурор - каждый смог почувствовать себя настоящей звездой канала. Песни, танцы, розыгрыши и драйв Константина Шелягина (актёра сериала "Универ") сделали наш праздник незабываемым!

Фото: предоставлено ТНТ

Фото: предоставлено ТНТ

Главная фишка площадки – мобильная студия. В ней ижевчане снимались со звездами канала ТНТ. Горожане прошли все этапы подготовки к съемкам:

- Выбор партнера

- Профессиональный makeup

- Обсуждение с режиссером мизансцены

В результате каждый получил готовое видео со звездой ТНТ для своих соцсетей уже через полчаса после съемки. Все ролики с площадки можно посмотреть тут.

Ижевск! ТНТ здесь.

Совсем скоро из всех работ выберут 10 лучших, которые попадут в эфир #ТНТНовыйРегион

«Мы очень рады, что сотни горожан разделили с нами этот праздник. СПАСИБО, наш любимый и верный телезритель»

С любовью, ТНТ-Новый Регион.

Фото: предоставлено ТНТ

Фото: предоставлено ТНТ

16+

РЕКЛАМА. Серия ТВ № 21850 от 07.09.2012 г. ОГРН 1021800650530

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