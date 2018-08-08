Официальное сообщение руководства Корпорации «Центр»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-08T14:42:28+03:00

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С прискорбием сообщаем, что 7 августа 2018 г. ушел из жизни основатель ООО «Корпорация предприятий «Центр» Сергей Фёдорович Ощепков.

Умный, талантливый, фантастически целеустремленный человек, который сумел построить и много лет успешно развивать огромную компанию. Корпорация «Центр» была Делом всей его жизни, которому он отдавал себя без остатка.

Для тысяч сотрудников компания стала настоящей большой и дружной семьей. Для миллионов покупателей – возможностью сделать свою жизнь более комфортной и интересной.

Даже построив крупный и успешный бизнес, Сергей Фёдорович продолжал лично его развивать, постоянно был в центре событий, предлагал и обсуждал новые идеи и проекты, вдохновлял людей. Он щедро делился своими знаниями и энергией, не отказывал в социальной и благотворительной поддержке тем, кто в ней нуждался.

Его уход - огромное, страшное горе для всех нас…

Но компания продолжает работать. Сплоченная и профессиональная команда продолжает идти к тем целям, которые поставил перед ней Сергей Фёдорович. И мы уверены, что успешное развитие Корпорации «Центр» станет лучшей благодарностью и памятью основателю нашей компании.

Руководителем компании остается Роман Викторович Гайдуков. Все права собственности переходят к законному наследнику – Константину Сергеевичу Ощепкову.

Сергей Фёдорович всегда считал Ижевск родным городом и для себя, и для компании. Поэтому он будет похоронен на Родине. О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Руководитель компании Роман Викторович Гайдуков

Директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова и весь коллектив выражают соболезнования родным и близким Сергея Федоровича.