Утро в Ижевске: финансовое оздоровление «СпДУ», судьба полицейского, застрелившего грабителя и ремонт площади Оружейников

СЕГОДНЯ 07:16 2018-08-08T10:17:35+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 7 августа. За окном +16, днем воздух прогреется до +18. Днем ожидается сильный дождь, по данным Яндекс. Кстати, сегодня исполняется 100 лет со дня Ижевского восстания рабочих против власти большевиков.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

Дороги в Ижевске должны отремонтировать до конца августа (подробнее)

В Ижевске МУП «СпДУ» будут помогать восстановиться (подробнее)

В Ижевске сделают ливневки около памятника Оружейникам (подробнее)

В Ижевске не будут наказывать полицейского, который убил велосипедиста (подробнее)

В Удмуртии двое подростков пострадали от удара молнии (подробнее)

Далее с подробностями

В Ижевске прошел второй забег в ползунках «Карапузы, на старт!»

Рая Ибрагимова, Диля Ахмадишина

4 августа для ижевских малышей, их мам, пап, бабушек и дедушек выдался по-настоящему жарким! Во Дворце детского (юношеского) спорта маленькие чемпионы соревновались в умении ползать и бегать, а их родители - в создании ярких семейных образов: прошел второй забег в ползунках «Карапузы, на старт!» от «Комсомольской правды» (продолжение).

«Я не прощаю матерей наших воспитанников». Откровения хозяйки ижевского детского дома

Амир Закиров

– Работать в детском доме – значит отдавать, – уверена Татьяна Поспелова. – Отдавать без конца может не каждый. Одних хватает на месяц, другие – остаются на долгие годы. И это люди не с железными сердцами. Напротив, многие из них очень ранимы. Но у них такая, не побоюсь этого слова, миссия – делиться своей любовью. У нас нет случайных людей (продолжение).

Дом для полицейских и новые офисные здания: что строится на улицах Ижевска?

Алена Селезнева

То тут, то там в Ижевске начинают строить новые здания, спортивные комплексы, складские и другие помещения. Какие именно объекты в ближайшем будущем появятся в городе, разбиралась «Комсомолка» (продолжение).

Готовь счетчик с лета: кого из ижевчан обяжут устанавливать счетчики на газ и во сколько это обойдется?

Архив

Вступили в силу изменения в Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...». По новым правилам, до 1 января 2019 года в большинстве ижевских квартир должны появиться газовые счетчики. Во сколько обойдется их установка и кого не коснулись изменения? (продолжение)

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