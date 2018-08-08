Стартовали съемки 19-го сезона "Битвы экстрасенсов"

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-08T12:47:22+03:00

В одном из московских парков собрались около 250 претендентов

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На днях в Москве прошел первый отборочный тур в новый 19-й сезон шоу "Битва экстрасенсов". В одном из московских парков собралось около 250 претендентов на участие в следующем сезоне популярного мистического проекта ТНТ.

Вооружившись атрибутами, необходимыми для прохождения испытаний, маги, ведьмы, медиумы и ясновидящие показывали съемочной группе проекта все, на что они способны.

Кто-то впадал в транс и ревел нечеловеческим голосом, кто-то обращался к духам предков посредством родной земли, кто-то вызывал духов посредством бубнов, благовоний, змей, черепов, специальных амулетов, ножей и посохов, а кто-то тихо медитировал в тени деревьев. Первый отборочный тур "Битвы экстрасенсов" по праву считается одним из самых зрелищных.

Среди пришедших на съемки была замечена участница 18-го сезона ведьма Марина Зуева, которая пришла поддержать знакомого - молодого мага. А финалистка 10-й "Битвы" цыганка Елена Люлякова привела на кастинг свою ученицу.

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Но настоящий фурор среди собравшихся произвели Константин Гецати и Соня Егорова, которые пришли поддержать тех, кто только собирается принять участие в проекте и в очередной раз спровоцировали слухи о своем романе. Впрочем, большую часть времени потомку аланских магов и молодой ясновидящей пришлось потратить на фото: среди претендентов на участие в новом сезоне оказалось немало поклонников звезд "Битвы".

Фото предоставлено ТНТ

Фото предоставлено ТНТ

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После отбора в парке ясновидящие отправились на традиционное испытание "Театр". Финальными испытаниями кастинга станут "Багажник" и «Мистер Х», после чего будет определена десятка лучших ясновидящих.

Фото предоставлено ТНТ

Попал ли кто-либо из ижевчан в 19-ый сезон "Битвы" мы узнаем уже этой осенью на ТНТ-Новый Регион

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РЕКЛАМА. Серия ТВ № 21850 от 07.09.2012 г. ОГРН 1021800650530