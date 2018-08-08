В Ижевске пройдет фестиваль экстремальных субкультур
Экшн-фестиваль экстремальных субкультур MAD MARS* начнется 10 августа и продлится 3 дня: его участники покажут по-настоящему опасные развлечения.
Зрители смогут увидеть прыжки в воду на летательных аппаратах, прыжки в воду с трамплина, мото- и питбайк, фаер-пиротехник шоу. Также они получат уникальную возможность самим поучастовать в экстремальных развлечениях! Музыка точно будет к этому располагать. В программе фестиваля выступления рок -, металл-, хард-, корд-, регги-, даб- и электроколлективов. Вкупе они разожгут в вас опасную адреналиновую смесь! Современные технологии 21 века и древние инстинкты первобытного мира - все это получит зритель на MadMars fest part 1!
ЦЕНА полного билета на 3 дня фестиваля - 800 руб. ДЕТЯМ до 6 лет вход бесплатный.
Билеты на самое экстремальное шоу этого лета вы можете приобрести здесь:
- Творческая мастерская (Краева, 48);
- Два колеса (пер. Интернациональный.
Подробнее о мероприятии можно узнать здесь https://vk.com/madmars18event
MAD MARS* - Мэд Марс
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