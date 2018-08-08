В Ижевске пройдет фестиваль экстремальных субкультур

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-08T13:40:27+03:00

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Экшн-фестиваль экстремальных субкультур MAD MARS* начнется 10 августа и продлится 3 дня: его участники покажут по-настоящему опасные развлечения.

Зрители смогут увидеть прыжки в воду на летательных аппаратах, прыжки в воду с трамплина, мото- и питбайк, фаер-пиротехник шоу. Также они получат уникальную возможность самим поучастовать в экстремальных развлечениях! Музыка точно будет к этому располагать. В программе фестиваля выступления рок -, металл-, хард-, корд-, регги-, даб- и электроколлективов. Вкупе они разожгут в вас опасную адреналиновую смесь! Современные технологии 21 века и древние инстинкты первобытного мира - все это получит зритель на MadMars fest part 1!

ЦЕНА полного билета на 3 дня фестиваля - 800 руб. ДЕТЯМ до 6 лет вход бесплатный.

Билеты на самое экстремальное шоу этого лета вы можете приобрести здесь:

- Творческая мастерская (Краева, 48);

- Два колеса (пер. Интернациональный.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь https://vk.com/madmars18event

MAD MARS* - Мэд Марс

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