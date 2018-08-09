Утро в Ижевске: бесшумные трамваи, старинная находка и отмена домашних заданий в школе

СЕГОДНЯ 05:06 2018-08-09T05:11:03+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 августа, четверг. Столбики термометров будут на отметке +15...+17 градусов, днем небольшие дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В Глазове под суд пойдет педагог-педофил, совращавший мальчиков несколько лет (продолжение).

- Кресло главного ветеринара Удмуртии опустело:продолжение (продолжение).

- В Ижевске появятся шумопоглощающие трамвайные пути (продолжение).

- В Удмуртии обнаружена находка, возрастом около 1500 лет. Какое у нее было назначение? (продолжение).

- ФАС оштрафует операторов за цены в роуминге по России (продолжение).

Далее с подробностями:

Домашки не будет?

Фото: Архив

Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников. Мол, что из-за большой нагрузки у школьников теряется интерес к учебе (продолжение).

Как долго Ижевск может оставаться без главы города и что будет, если его не выберут?

Фото: Архив

10 августа в Ижевске пройдет конкурс на пост главы города. Местной Гордуме будут предложены несколько кандидатов, из них и будет выбран новый градоначальник, который приступит к работе к концу августа. Однако, что будет, если голосование не состоится? (продолжение).

Ремонт дворов

Фото: Архив

77 миллионов рублей вложено в ремонт Ижевских дворов по федеральной программе "Комфортная городская среда". Большая часть средств - это деньги бюджета. Кстати, в 2018 году завершаются сроки подачи заявок на ремонт (продолжение).